Аутор:АТВ редакција
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Сјајне вијести стижу за све раднике у Словенији којима ће ускоро на рачуне лећи озбиљне паре. Ријеч је о рекордном зимском регресу, познатом и као божићница.
Запослени у Словенији ове године имају право на рекордни зимски регрес, познат и као божићница, у износу од 740,94 евра, односно приближно 1.449 КМ. То је 102 евра више него прошле године.
Према законским прописима, послодавци су обавезни исплатити регрес најкасније до 18. децембра, без обзира на пословне резултате компаније.
Право на ову накнаду имају запослени у приватном и јавном сектору. Пуни износ припада радницима који су цијелу годину били запослени код истог послодавца с пуним радним временом, док остали остварују право на пропорционалан износ.
Зимски регрес уведен је прошле године, а његова висина одређује се према минималној плати, односно износи половину минималне бруто плате. Ове године она у Словенији износи 1.481,88 евра.
Послодавци су обавезни регрес исплатити у новцу, а замјена поклон-боновима или производима није дозвољена.
До законом прописаног износа накнада је ослобођена пореза на доходак и доприноса.
Прошлогодишњи регрес износио је 638,86 евра, док је овогодишње повећање донијело додатна 102 евра запосленима који остварују право на пуни износ.
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