Аутор:АТВ редакција
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Три особе су погинуле, а двије су повријеђене у тешкој саобраћајној несрећи која се јутрос око 6.10 часова догодила на државном путу у мјесту Благај код Слуња у Хрватској.
Како је саопштила Карловачка полицијска управа, у несрећи су учествовала четири возила, два теретна и два путничка.
„У 6.10 часова запримљена је пријава о саобраћајној несрећи у којој су учествовала два теретна и два путничка возила на државном путу Д1 у Благају код Слуња. Према првим информацијама, три особе су погинуле, а још двије су затражиле љекарску помоћ“, навела је полиција.
Саобраћај на тој дионици је обустављен и одвија се обилазним правцем преко Војнића и Цетинграда.
Из Хрватског ауто-клуба (ХАК) потврдили су да је пут Д1 у Благају затворен за сав саобраћај и да се возила преусмјеравају на обилазне правце, уз регулисање саобраћаја од стране полиције.
Околности несреће за сада нису познате. Више информација очекује се након полицијског увиђаја, који је још у току.
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