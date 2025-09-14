Тешко убиство у Хрватској: Младић омамљен, претучен и бачен у ријеку Купу

14.09.2025
19:38
Коментари:0
Након десет месеци детаљне истраге, Жупанијско државно тужилаштво у Карловцу подигло је оптужницу против 24-годишњег Јуре Удоровића, којег терети за свирепо убиство Амара Софића (34), електричара из Зенице.
Према наводима тужилаштва, Удоровић је Амара прво омамио алкохолом и таблетама, потом га брутално претукао, а када је био у беспомоћном стању бацио га у ријеку Купу, гдје је изгубио живот.
Све је, како тврде инспектори, учинио како би се домогао Амаровог БМW.
Уз њега је оптужена и 31-годишња Бојана Пешевска, која је, иако је знала да је Амар мртав, на себе преписала његов аутомобил користећи фалсификовани уговор о купопродаји.
Сцена
Нада Обрић (77) у инвалидским колицима слетјела на београдски аеродром
Терети се за више кривичних дјела: фалсификовање исправа, овјеравање неистинитог садржаја и непријављивање почињеног кривичног дјела.
Оптужницом се 24-годишњем оптуженом ставља на терет да је почетком новембра 2024. године, на подручју Карловца, у намјери да усмрти тада 34-годишњег држављанина Босне и Херцеговине и да се домогне његовог приватног аутомобила, прво жртву довео у стање омамљености и беспомоћности, након чега му је задао више удараца по глави и тијелу те му нанио нарочито тешке повреде.
Тенис
Новак и Стефан на мечу Дејвис купа: Камере их одмах снимиле
Потом је жртва у стању омамљености и с повредама завршила у ријеци, у којој се утопила.
Оптуженог се терети да је након тога узео и задржао приватни аутомобил жртве, наводе из карловачког тужилаштва.
Тужилаштво додаје и да се „оптужницом оптужена 31-годишња хрватска држављанка терети да је истога дана, након што је од 24-годишњег оптуженог преузела уговор о купопродаји моторног возила у власништву жртве, иако је знала да је исти убијен и да није потписао уговор, сачињени уговор с неистинитим садржајем предала као купац надлежном органу ради преноса права власништва.
Свијет
Роберт 37 година покушава да докаже своју невиност
Овлашћена особа, ништа не сумњајући, извршила је пренос права власништва над приватним аутомобилом на њено име.
Терети се и да, иако је сазнала да је први оптужени починио кривично дјело тешког убиства на штету 34-годишњег држављанина Босне и Херцеговине, то није пријавила.
Према наводима полиције, убиство је почињено из користољубља и на посебно подмукао начин.
Иако је у почетној фази истраге због фалсификовања био осумњичен и 43-годишњи мушкарац, против њега је покренут посебан поступак јер се верује да није знао за убиство.
Подсјетимо, Амар Софић је пријављен као нестао 11. новембра 2024. године, а његово тијело пронађено је три дана касније на ушћу Коране у реку Купу.
Удоровић је у том тренутку већ био иза решетака због ситних крађа, али се тек накнадно испоставило да је управо он одговоран за ово тешко убиство, преноси Аваз.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму