Аутор:АТВ редакција
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Тијело мушкарца пронађено је током ноћи 22. новембра у апартману на Савској цести у Загребу, а према досадашњим информацијама, преминуо је од повреда задобијених ножем.
Двије особе налазе се под полицијском контролом.
Полиција је дојаву о догађају запримила током ноћи, а тијело мушкарца пронађено је око 00:20 сати.
На мјесту догађаја обављен је полицијски увиђај, док истражиоци спроводе криминалистичку истрагу с циљем утврђивања свих околности које су довеле до овог трагичног догађаја.
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Идентитет преминулог мушкарца за сада није познат, као ни каква је евентуална повезаност двије особе које се налазе под полицијском контролом с овим случајем.
Више информација очекује се након завршетка полицијске истраге, пише "тпортал".
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