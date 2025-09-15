Logo
Трагедија избјегнута за длаку: Полицајац скочио у море и спасио мушкарца

Извор:

Индекс

15.09.2025

11:00

Policija Hrvatska MUP Hrvatske
Фото: МУП Хрватске

Захваљујући присебности заштитара и брзој реакцији полицајаца, у ријечкој је луци синоћ избјегнута трагедија и спашен је људски живот. Припадници Станица поморске полиције Ријека извукли су из мора мушкарца који се почео утапати, објавила је полиција.

Све се одиграло синоћ око 22.50 сати. Док су полицијски службеници обављали редовну контролу, на Адамићевом гату дотрчао им је чувар и повикао да је једна особа пала у море.

Регион

Драма изнад Загреба: Авион хитно слетио

Полицајци су одмах кренули према мјесту догађаја гдје су у мору уочили мушкарца који се већ почео утапати. Увидјевши да је ситуација критична и да је мушкарац у животној опасности, један од полицајаца је скочио у море.

Странац превезен у болницу

Док га је један полицајац придржавао у мору, други му је с обале помагао у извлачењу унесрећенога на сигурно. Убрзо је стигла и хитна медицинска помоћ која је преузела спашену особу и превезла је у КБЦ Ријека на даљу обраду.

Република Српска

Ђокић: Нека овај дан буде подсјетник да је српски народ увијек био слободарски

Касније је утврђено да је ријеч о страном држављанину који је приликом изласка с једрилице изгубио равнотежу, ударио главом о алуминијски стуб и пао у море, преноси "Индекс".

