Аутор:АТВ редакција
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Ронилачке екипе Регионалног центра Бијела пронашли су тијело шестогодишњег дјечака који је у петак упао у ријеку Рибницу у Подгорици.
"Потрага је завршена. Наши рониоци су упркос јако тешким и ризичним условима дали све од себе да претраже сваки дио ријеке. Водостај је био висок, а подводне струје изузетно јаке", потврђено је за РИНУ у Регионалном ронилачком центру Бијела.
Малишан је у ријеку упао у петак, након чега је ова несрећа пријављена полицији.
У потрази су активно учествовали и припадници Заштите службе заштите и спашавања главног града Подгорице.
Спасилачке екипе претраживале су више локација дуж Рибнице, од насеља Коник до Скалина.
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