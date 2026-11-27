Аутор:АТВ редакција
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Турска је укинула безвизни режим за држављане Црне Горе који путују са обичним пасошима, наведено је у одлуци објављеној данас у Службеном листу Турске, преноси Дан.
Одлуку је у четвртак потписао предсједник Турске Реџеп Тајип Ердоган, а њоме се суспендује примјена дијела Споразума између влада Турске и Црне Горе о међусобном укидању виза, који се односи на црногорске држављане са обичним пасошима.
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Подсјетимо, Споразум о међусобном укидању виза између двије државе потписан је 18. јануара 2008. године.
Црна Гора је 1. новембра претходно увела визни режим за држављане Турске, Бјелорусије, Кине, Русије и Саудијске Арабије, у оквиру процеса усклађивања визне политике са правилима Европске уније, на путу ка пуноправном чланству у ЕУ.
(Мондо)
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