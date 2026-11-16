Аутор:АТВ редакција
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Елвис Мулић (47), бивши гранични полицајац из Пећи, погинуо је у чеоном судару комбија и аутомобила на магистралном путу Рожаје–Беране у Црној Гори.
У несрећи, која се догодила у недјељу, 15. новембра, око 15:45 сати у мјесту Дедеићи, повријеђена су оба возача.
Управа полиције Црне Горе потврдила је да је смртно страдао 47-годишњи држављанин Косова иницијала Е. М. Косовски медији објавили су да је ријеч о Елвису Мулћију, чије име регионални медији преносе као Елвис Мулић.
Према саопштењу Основног државног тужилаштва у Рожајама, Мулић је био сувозач у комбију који се кретао из правца Берана према Рожајама. Комби је из још неутврђених разлога прешао у супротну траку и чеоно се сударио с Ренџ Ровером који је долазио из правца Рожаја.
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Возачи оба возила превезени су у Клиничко-болнички центар у Беранама. Према информацијама које је тужилаштво објавило у понедјељак, обојица су ван животне опасности.
Тијело страдалог упућено је на обдукцију у Клинички центар у Подгорици. Увиђај су обавили дежурни тужилац и вјештак саобраћајне струке уз учешће полиције, а извиђај је у току. Саобраћај је након привремене обуставе поново успостављен.
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