Аутор:АТВ редакција
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Ученици средњих школа и студенти у пет хрватских градова најавили су цјелодневни бојкот наставе за петак, 20. новембра, придружујући се међународном штрајку младих којим желе да упозоре на високе животне трошкове, проблеме са становањем, стање јавних услуга и милитаризацију.
Штрајк младих у Хрватској организује иницијатива истог имена, а дио је међународног покрета Интернатионал Јоутх Страјк. Под слоганом "За нашу будућност, не њихове ратове" протести су најављени у 25 европских земаља.
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Организатори поручују да једнодневним бојкотом желе скренути пажњу јавности и Владе на проблеме с којима се суочавају млади у Хрватској.
''Цјелодневним бојкотом наставе желимо послати јасну поруку широј јавности и влади - млади желе будућност у Хрватској, омогућите нам је'', навели су у саопштењу упућеном медијима.
Међу захтјевима иницијативе су обезбјеђивању доступнијег и финансијски приступачнијег становања за младе, смањење трошкова живота те подизање квалитете здравственог система, образовања и науке.
Залажу се и за демилитаризацију, као и за рјешавање проблема уништавања околиша те спречавање будућег екоцида.
Према најави организатора, у штрајку би требало да учествују ученици и студенти из више средњих школа и факултета у Загребу, Ријеци, Пули, Задру и Осијеку, преноси Танјуг.
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Попис образовних установа које ће се придружити бојкоту још није објављен. Организатори су најавили да ће га објавити уочи штрајка на свом Инстаграм профилу.
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