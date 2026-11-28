Аутор:АТВ редакција
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У заједничкој акцији црногорске Управе полиције и америчког Федералног истражног бироа (ФБИ), у Подгорици је ухапшен Неџад Кораћ, бјегунац којег Сједињене Америчке Државе (САД) потражују због шест тешких кривичних дјела.
Кораћа су синоћ лоцирали и ухапсили службеници ФАСТ тима за међународне циљане потраге НЦБ Интерпола Подгорица, поступајући по потјерници коју је расписао НЦБ Интерпол Вашингтон на основу наредбе Окружног суда за источни округ Њујорка.
Америчке власти га терете за два кривична дјела разбојничке крађе у саизвршилаштву, злоупотребу пасоша, тешку крађу идентитета, зеленаштво и зеленаштво у саизвршилаштву.
За свако од ових дјела појединачно у САД запријећена је казна затвора до 20 година.
Из полиције су навели да је Кораћ током извршења једног од ових дјела у њујоршком насељу Квинс, бјежећи аутомобилом од тамошње полиције, усмртио једног грађанина.
Занимљиво је да је бјегунац током скривања, осим свог правог идентитета, користио чак 29 лажних. Црногорском бироу Интерпола потјерница је постала доступна 18. новембра, након чега су услиједиле интензивне провјере и размјена обавјештајних података са америчким партнерима, што је резултирало његовим прецизним лоцирањем у једном објекту у главном граду Црне Горе.
„Овим је још једном потврђен континуитет успјешне сарадње између Управе полиције Црне Горе и ФБИ-ја, која омогућава благовремено лоцирање и лишење слободе најтраженијих бјегунаца са ФБИ-јеве листе“, поручили су из Управе полиције.
Кораћ ће у законском року бити приведен судији за истрагу Вишег суда у Подгорици, након чега слиједи комуникација између правосудних органа Црне Горе и САД ради његовог изручења, преноси Кликс.
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