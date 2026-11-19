Аутор:АТВ редакција
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У насељу Страшевина у Никшићу у четвртак око 14 часова дошло је до пуцњаве, у којој је рањен мушкарац Д. В. (46).
Према информацијама надлежних, за сада непозната особа употријебила је ватрено оружје на отвореном простору и том приликом нанела повреде четрдесетшестогодишњем мушкарцу, који је након инцидента превезен у Општу болницу Никшић, гдје му је указана љекарска помоћ.
О догађају је обавијештен државни тужилац у Вишем државном тужилаштву у Подгорици.
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Службеници Одјељења безбједности Никшић, уз подршку Сектора за борбу против криминала и у координацији са Вишим државним тужилаштвом у Подгорици, предузимају увиђајне и друге полицијско-тужилачке мјере и радње.
У току је истрага која има за циљ расвјетљавање свих околности догађаја, као и идентификацију и хапшење починиоца.
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