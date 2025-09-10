Logo
У Ријеци потоп! Киша не престаје данима, вода ушла у пословне просторе

10.09.2025

15:26

Фото: Pixabay

Јака киша узроковала је поплаве на улицама Ријеке, поплављени су и поједини пословни простори, а с обзиром на то да се током дана очекују нове обилне падавине на снази је црвени метеоаларм.

Ватрогасци су на терену, испумпавају воду из пословних простора.

Државни хидрометеоролошки завод издао је за данас црвена упозорења због обилне кише за Ријечку, Книнску и Сплитску регију, док ће за подручје Дубровника највиши ниво упозорења бити на снази од вечерас до сутра ујутро, преносе хрватски медији.

Метеоролози упозоравају на врло опасне временске услове који могу изазвати бујичне и урбане поплаве, велике потешкоће у саобраћају, као и озбиљна оштећења на имовини и инфраструктури, преноси Срна.

