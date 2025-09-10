У Ријеци потоп! Киша не престаје данима, вода ушла у пословне просторе

10.09.2025
15:26
Коментари:2
Јака киша узроковала је поплаве на улицама Ријеке, поплављени су и поједини пословни простори, а с обзиром на то да се током дана очекују нове обилне падавине на снази је црвени метеоаларм.
Ватрогасци су на терену, испумпавају воду из пословних простора.
Државни хидрометеоролошки завод издао је за данас црвена упозорења због обилне кише за Ријечку, Книнску и Сплитску регију, док ће за подручје Дубровника највиши ниво упозорења бити на снази од вечерас до сутра ујутро, преносе хрватски медији.
Konačno riječka kiša! :D By Mauro pic.twitter.com/8EiBphr712— IstraMet (@IstraMet) September 10, 2025
Метеоролози упозоравају на врло опасне временске услове који могу изазвати бујичне и урбане поплаве, велике потешкоће у саобраћају, као и озбиљна оштећења на имовини и инфраструктури, преноси Срна.
Најновије
Најчитаније
08
11
08
09
08
01
07
59
07
56
Тренутно на програму