Аутор:АТВ редакција
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Основна школа "Света Недеља" у Загребачкој жупанији евакуисана је због сузавца, након што су ученици почели да осјећају тегобе попут кашља и сузења очију.
Јутрос је дошло до ванредне ситуације у матичној згради Основне школе 'Света Недеља', због чега су ученици и запослени морали бити евакуисани. Око 8.15 часова директор школе обавијестио је дежурни центар о тегобама које су почели да осјећају ученици, међу којима су били кашаљ и сузење очију.
Запослени у школи одмах су евакуисали ученике у оближње безбједне објекте, међу којима су просторије Туристичке заједнице, црква, жупни уред и библиотека. На терен су изашли ватрогасци, полиција и хитна медицинска помоћ. Током прегледа школских просторија пронађен је сузавац.
Полиција је преузела даље поступање. Из Цивилне заштите поручују да повријеђених нема, а ученике који су имали здравствене тегобе прегледали су и збринули радници хитне медицинске помоћи.
Добра вијест је да се ученици и запослени сада могу вратити у школу.
"Епидемиолошка служба Завода за јавно здравство Загребачке жупаније потврдила је да су, након провјетравања просторија, испуњени услови за безбједан повратак у школску зграду", објавио је Радио "Света Недеља".
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