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У Загребу освануо узнемирујући графит: Порука повезана са смрћу Периша?

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АТВ редакција
16.11.2026 14:16

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У Загребу освануо узнемирујући графит: Порука повезана са смрћу Периша?
Фото: Youtube/UniZG

На бијелој заштитној огради испред Музеја за умјетност и обрт у Загребу освануо је графит „Убиј болесника“.

Графит је исписан црном бојом, а хрватски портал „Индекс“ пише да није познато када је настао нити да ли је повезан са недавном смрћу 32-годишњег Кристијана Јосипа Периша, која је потресла хрватску и јавност у региону.

Музеј за умјетност и обрт налази се на Тргу Републике Хрватске у Загребу, некадашњем Тргу маршала Тита.

Према писању портала „Тпортал“, у Загребу се јутрос појавио још један графит. Осим поруке „Убиј болесника“, исписана је и порука „Сви су паметни кад се догоди“.

Периш је преминуо 21. октобра у Клиници за психијатрију „Свети Иван“ на загребачком Јанкомиру, а снимак који је доспио у јавност десетак дана након његове смрти указује на то да је ријеч о насилној смрти.

Због сумње на тешко убиство, четворици медицинских техничара одређен је истражни затвор. Перишова смрт отворила је бројна питања о могућим пропустима у поступању према пацијенту, као и о одговорности руководства Клинике, преноси Блиц.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Кристијан Јосип Периш

Загреб

Графит

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