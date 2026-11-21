Аутор:АТВ редакција
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У мјесту Бајице, на Цетињу, јутрос је убијен Милош Ђуричковић (56), наводни члан једне организоване криминалне групе, саопштено је из Управе полиције.
Полиција је блокирала уже и шире подручје, као и путне правце око града, а у току је потрага за починиоцем.
Из полиције су навели да је дежурна служба Одјељења безбједности Цетиње јутрос обавијештена да је у Бајицама пронађено тијело мушкарца.
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"Одјељењу безбједности Цетиње није пријављена употреба ватреног оружја, већ је грађанин пријавио да је затекао беживотно тијело", саопштено је из полиције.
Доласком на лице мјеста полицијски службеници утврдили су да је М. Ђ. (56) убијен из ватреног оружја.
"Полицијски службеници су успоставили блокаду ужег и ширег подручја, као и путних праваца", наводи се у саопштењу.
Службеници Управе полиције, у координацији са државним тужиоцем у Вишем државном тужилаштву у Подгорици, предузимају мјере и радње ради идентификовања и проналаска извршиоца и расвјетљавања убиства.
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"Сви расположиви капацитети полиције ангажовани су на расвјетљавању овог кривичног дјела", поручили су из Управе полиције.
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