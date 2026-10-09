Ученик приведен због сумње да је пријетио масакром у школи: Директор тврди да је дојава лажна

Аутор:АТВ редакција
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У Ријеци је приведен ученик због сумње да је путем друштвене мреже пријетио масакром у Средњој економској школи, а директор ове образовне установе наводи да је полиција утврдила да је дојава лажна и да нема никакве пријетње.
Из полиције су потврдили да су око 13 часова добили пријаву од радника школе, те су упућени наоружани полицајци, али ученици нису евакуисани и настава се одвијала без прекида.
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Полицијски службеници су пронашли осумњичено лице на подручју Ријеке и привели га на криминалистичко истраживање, којим ће се утврдити све релевантне чињенице и околности овог догађаја, речено је из Полицијске управе приморско-горанске.
Хрватски портал Индекс пише да се ученик, који је упутио пријетње, појавио у школи.
Директор школе Наташа Јокић Настасић тврди да су јој у полицијској станици рекли да је дојава о пријетњама масакром, због које је данас интервенисала полиција, била лажна.
"У полицији ми је изричито речено да се радило о лажној дојави те да нису утврђене никакве пријетње на друштвеним мрежама", рекла је Настасићева, преноси Срна.
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Она је нагласила да је школа поступила према протоколу ради сигурности ученика.
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