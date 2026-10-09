Logo

Ученик приведен због сумње да је пријетио масакром у школи: Директор тврди да је дојава лажна

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
09.10.2026 18:17

Коментари:

0
Школске клупе у учионици.
Фото: Pixabay

У Ријеци је приведен ученик због сумње да је путем друштвене мреже пријетио масакром у Средњој економској школи, а директор ове образовне установе наводи да је полиција утврдила да је дојава лажна и да нема никакве пријетње.

Из полиције су потврдили да су око 13 часова добили пријаву од радника школе, те су упућени наоружани полицајци, али ученици нису евакуисани и настава се одвијала без прекида.

Стан кључеви

Економија

Гдје могу да се нађу најјефтиније куће? Цијене су од 30.000 до 50.000 евра

Полицијски службеници су пронашли осумњичено лице на подручју Ријеке и привели га на криминалистичко истраживање, којим ће се утврдити све релевантне чињенице и околности овог догађаја, речено је из Полицијске управе приморско-горанске.

Хрватски портал Индекс пише да се ученик, који је упутио пријетње, појавио у школи.

Директор школе Наташа Јокић Настасић тврди да су јој у полицијској станици рекли да је дојава о пријетњама масакром, због које је данас интервенисала полиција, била лажна.

"У полицији ми је изричито речено да се радило о лажној дојави те да нису утврђене никакве пријетње на друштвеним мрежама", рекла је Настасићева, преноси Срна.

болница доктор пацијент

Здравље

Једно преминуло: 13 пацијената у болницама у Српској због опасне инфекције

Она је нагласила да је школа поступила према протоколу ради сигурности ученика.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Хрватска

Школа

пријетња

масакр

Коментари (0)

Прочитајте више

Пијавица у Италији

Свијет

Застрашујући феномен снимљен: Двострука неман се сручила, више повријеђених

1 ч

0
новац паре конвертибилне марке еври

Друштво

395 хиљада марака за запошљавање

1 ч

0
Снијег у Херцеговини

Србија

Непријатна прогноза за зиму: Ледених дана ће бити много

1 ч

0
Полиција је служба јавне управе којој је поверено чување јавног реда и поретка. Полиција грађанима пружа заштиту њихових темељних уставних права и слобода и заштиту других уставом заштићених вриједности.

Свијет

Хаос на улицама Брисела: Сукоб демонстраната и полиције

2 ч

0

Више из рубрике

Словенија предлаже референдум о забрани бурки на јавним мјестима

Регион

Словенија предлаже референдум о забрани бурки на јавним мјестима

2 ч

0
Policija Hrvatska MUP Hrvatske

Регион

Дјечак пиштољем пријетио да ће извршити масакр у школи! Драма у Ријеци

4 ч

0
Снимак бруталног пребијања пса узнемирио Хрватску! Комшије се попеле на терасу

Регион

Снимак бруталног пребијања пса узнемирио Хрватску! Комшије се попеле на терасу

6 ч

1
Вакцина или цјепиво је биолошки препарат који садржи специфичне антигене или дијелове генетског материјала који се примјењују ради индуковања активног имунског одговора ради спречавања развоја болести.

Регион

"Родитељи немају разлога за бригу" Стручњаци из Хрватске о БЦГ вакцини

7 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

19

06

У паду цијене нафте на свјетском тржишту

18

58

Централне вијести, 09.10.2026.

18

52

Саобраћај потпуно обустављен: Огласила се полиција о тешкој несрећи код Бањалуке

18

41

Жена пјешак задобила тешке повреде: Ударио је аутомобил на улици

18

37

Возила смрскана: Обустављен саобраћај због тешке несреће код Бањалуке

Тренутно на програму

16:50

Најбоље из АТВ јутра

јутарњи програм

17:10

Центар дана

спортски програм

18:55

Маркетинг

маркетинг

19:00

АТВ вијести

информативни програм вијести

19:42

Спорт

спортски програм

19:49

Маркетинг

маркетинг

19:50

Временска прогноза

временска прогноза

Стање на граничним прелазима