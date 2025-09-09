Ухапшен члан организоване криминалне групе

09.09.2025
Члан организоване криминалне групе Ф. Ј. (35) ухапшен је данас у Подгорици, а заплијењен је кокаин и одузета су два возила, саопштила је црногорска полиција.
Хапшење су извршили припадници Специјалне јединице полиције који су задужени за хитне интервенције у високоризичним безбједносним ситуацијама.
Они су данас у Подгорици уочили Ф. Ј. који је побјегао, али је брзом и ефикасном реакцијом полицијских службеника савладан и том приликом су пронађена 42 грама кокаина.
"Са овим лицем у друштву су се налазила још два лица која су стављена под контролу", наведено је у полицијском саопштењу.
Полиција је извршила претрес стана и возила које користи лице Ф. Ј. и том приликом су одузета два возила ради детаљнијих провјера.
"Ф. Ј. ће уз кривичну пријаву бити приведен поступајућем тужиоцу у Вишем државном тужилаштву у Подгорици због сумње да је извршио кривично дјело неовлашћена производња, држање и стављање у промет опојних дрога", саопштила је полиција.
