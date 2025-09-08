Logo
Large banner

Ухапшен притвореник који је јутрос побјегао из клиничког центра

08.09.2025

19:07

Коментари:

0
Илустрација
Фото: АТВ

Притвореник Александар Прелевић ухапшен је данас у подгоричком насељу Забјело, након што је јутрос побјегао са лијечења на Клиници за инфективне болести Клиничког центра Црне Горе, саопштила је Управа полиције.

Прелевић је боравио у болници због лијечења, али још није познато на који начин је надиграо затворску полицију, која га је и лоцирала.

Осумњичен је за кривично дјело крађа, а Основни суд му је одредио притвор, преноси Срна.

Ovce

Градови и општине

Пас упао у тор и заклао овцу

На пословима обезбјеђења овог лица била су ангажована два службеника Управе за извршење кривичних санкција.

Подијели:

Тагови:

Црна Гора

хапшење

Podgorica

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Стојковић пред окршај са Енглезима: Мора да пршти!

Фудбал

Стојковић пред окршај са Енглезима: Мора да пршти!

1 д

0
Милорад Додик

Република Српска

Додик: Још једном се показало да су Србија и Српска нераскидиво повезане

1 д

0
auto vozač

Ауто-мото

Не купујте ауто ако вам продавац ово не каже - стручњак савјетује

1 д

0
Селектор репрезентације Србије Светислав Пешић на конференцији за новинаре након меча са Португалијом

Кошарка

Смијењен Светислав Пешић

1 д

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

08

19

Помјерен концерт Јелене Карлеуше у Бањалуци

08

09

Скоро 3.000 грађана Српске данас без струје

08

08

Регион у опасности! Прелазак невремена пријети и БиХ

08

01

Регулише шећер у крви: Ово је ужина која не дебља, а чува здравље

08

01

Инспирација за "Succession": Ево ко преузима медијско царство Руперта Мердока

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner