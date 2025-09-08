Ухапшен притвореник који је јутрос побјегао из клиничког центра

08.09.2025
19:07
Притвореник Александар Прелевић ухапшен је данас у подгоричком насељу Забјело, након што је јутрос побјегао са лијечења на Клиници за инфективне болести Клиничког центра Црне Горе, саопштила је Управа полиције.
Прелевић је боравио у болници због лијечења, али још није познато на који начин је надиграо затворску полицију, која га је и лоцирала.
Осумњичен је за кривично дјело крађа, а Основни суд му је одредио притвор, преноси Срна.
На пословима обезбјеђења овог лица била су ангажована два службеника Управе за извршење кривичних санкција.
