Ухапшени родитељи након трагичне смрти дјетета: Наређена хитна обдукција

Извор:

Дневник.хр

11.09.2025

19:00

Hrvatska policija
Фото: MUP HR

Двогодишње преминуло је данас у Славонском Броду, а према незваничним информацијама, узрок смрти су посљедице опекотина.

"Полиција је извршила увиђај и ухапсила је родитеље. Идемо корак по корак, сутра ће бити налаз обдукције тијела дјетета, а полиција ће у међувремену обавити још неке истражне радње. О томе шта се конкретно догодило за сада имамо неке спознаје, али о томе у овом тренутку не могу говорити. Након обдукције знаће се нешто више", рекао је Егон Љубичић замјеник жупанијске државне тужитељке у Славонском Броду.

Након што буду испитани у полицији, отац и мајка ће бити предати затворског надзорнику ПУ бродско-посавске.

(Дневник.хр)

