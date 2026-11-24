Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Клара Цвенкел (31) осуђена је пред Окружним судом у Љубљани на годину и три мјесеца условне казне затвора, уз рок провјере од годину дана, због изазивања смрти из нехата 18-годишње Ање, одлучио је Окружни суд у Љубљани.
Трагедија се догодила у августу 2017. године, током екскурзије матураната на грчком острву Крф.
Тужитељка Јасмина Весел током цијелог судског поступка заступала је став да је оптужена, тада студенткиња треће године медицине и чланица екипе задужене за пружање прве помоћи, занемарила здравствене симптоме које је Ања имала.
Упркос поновљеним упозорењима других ученика, није озбиљно схватила њено стање, преноси словеначки лист Дело.
Како је навела тужитељка, Цвенкел није обавијестила локалног љекара, чији је број телефона имала, нити хитну медицинску службу или друге чланове медицинског тима.
БиХ
Заказана сједница Савјета министара, ево шта је на дневном реду
То није учинила чак ни након контакта са другим чланом екипе задужене за прву помоћ, Јакобом В. Медицинска установа налазила се свега три километра од хотела у којем су ученици били смјештени.
Након прве посјете Ањи, 25. августа 2017. око пет сати ујутру, када ју је прегледала и разговарала са њом, рекла јој је да ће поново доћи да је обиђе ујутру.
Савјетовала јој је да пије воду, дала јој таблету против мучнине и непознату прашкасту супстанцу.
Према ставу тужилаштва, иако је знала да дјевојка има здравствене тегобе, морала је да реагује и затражи стручну медицинску помоћ.
Ања је најприје доживјела срчани застој, а наредног дана, 26. августа, преминула је у болници у 12.30 часова, у присуству родитеља.
Тужитељка је сматрала да Цвенкел заслужује искључиво затворску казну и у завршној ријечи предложила казну од три године и пет мјесеци затвора.
Весел је истакла да су одбрану оптужене оповргли бројни докази, укључујући и свједочења ученика. Посебно се осврнула на питање да ли је Ања жељела да оде у болницу током тих јутарњих сати.
Ева Б. је на суду изјавила да Ања није била потпуно свјесна онога што се дешава. Такође је испричала да је Цвенкел обавијестила да је дјевојка повраћала, да је имала грчеве у ногама, хладна стопала и болове у стомаку.
Оптужена јој је потом измјерила температуру, дала прашкасту супстанцу за коју је свједокиња претпоставила да је средство за рехидратацију, као и неколико таблета.
Свијет
Најмање 11 мртвих у судару камиона и аутобуса
Ања је, према ријечима свједокиње, у једном разговору рекла да жели да иде у болницу, али јој је Цвенкел наводно одговорила да ће сачекати јутро.
"Да ми је рекла да жели да иде у болницу, не бих то игнорисала", тврдила је оптужена у својој одбрани.
"Оптужена је очигледно чула Ањине ријечи, али их је игнорисала, иако у својој одбрани тврди супротно", нагласила је тужитељка у завршној ријечи.
Додала је да обавеза Кларе Цвенкел током путовања, на коју се обавезала потписивањем уговора о сарадњи, није била да се забавља, одмара и пије, већ да пружа прву помоћ или буде посредник између ученика којем је потребна помоћ и локалног љекара.
Према њеним ријечима, оптужена ту обавезу није испунила и потпуно ју је занемарила. Због тога је тврдња да је учинила све што је било у њеној моћи "потпуно нетачна".
Према наводима тужилаштва, Цвенкел је игнорисала бројне симптоме које је Ања имала: дрхтавицу, отежано дисање, бјелило, сметње са видом, хладна стопала, повремени губитак свијести, јаке болове у стомаку, грчеве у ногама и хипотермију.
Тужитељка је подсјетила и на свједочење једне од ученица, Луције Л, која је испричала да им је у туристичкој агенцији Collegium Mondial Travel на почетку путовања речено да са њима путује особа задужена за медицинску помоћ.
Због тога се ученици, како је објаснила, нису усуђивали да самостално предузимају било какве кораке.
"Или, како је Луција рекла, да смо ишли у сопственој организацији, односно без агенције, ствар би се вјероватно завршила другачије", навела је тужитељка.
Економија
Цијена нафте на најнижем нивоу у посљедња три мјесеца
Она је закључила да је, иако је смртност код Ањиног здравственог стања изузетно ријетка, умјесто да за неколико дана започне завршну годину средње школе, дјевојка сахрањена 1. септембра 2017.
Одбрана је, с друге стране, сматрала да суд не може да донесе другачију одлуку осим ослобађајуће пресуде.
"Ово није била екипа хитне медицинске помоћи, већ тим за пружање прве помоћи. Између та два појма постоји значајна разлика. Прву помоћ пружа једна особа другој у хитним случајевима када је њен живот угрожен. Хитну медицинску помоћ пружају квалификовани љекари и специјалисти у болницама и ургентним центрима", указао је адвокат оптужене Марко Пуш.
Он је истакао да Цвенкел није прекршила ниједну обавезу коју је имала током екскурзије.
"Из оба стручна мишљења не произлази да је прекршила било коју професионалну дужност, начело или клиничку праксу. Студенткиња медицине зато има потпуно исте обавезе као и свака друга одрасла особа", навео је адвокат.
Подсјетио је и на ријечи судског вјештака Јожеа Балажица, који је оцијенио да се у конкретном случају радило о хитној ситуацији која је у домену љекара. Чак ни за искусног љекара хитне помоћи, како је истакао, таква ситуација није била једноставна.
Адвокат је нагласио да Цвенкел, као студенткиња треће године медицине, апсолутно није могла да препозна да се код Ање развија почетна фаза хеморагијског шока.
Према његовим ријечима, Балажиц је такође закључио да је понашање оптужене било „у потпуности примјерено студенткињи треће године факултета“, од које се очекује да познаје основне поступке реанимације и пружања прве помоћи, али не и хитне медицинске интервенције.
Поред тога, студентима се о шоку предаје само на теоријском нивоу.
Здравље
Које је најбоље вријеме за доручак: Ово је савјет стручњака
„Информације које сам имала приликом првог контакта са њом разумјела сам у контексту проблема које је Ања сама описала. То сам повезала са менструацијом“, изјавила је оптужена.
Туристичка агенција Collegium Mondial Travel након трагедије саопштила је да је узрок смрти било унутрашње крварење, које је било посљедица ранијег озбиљног здравственог проблема.
Више од девет година прошло је од те ноћи, а Клара Цвенкел тврди да сваког дана мисли на Ању.
Данас специјалисткиња дерматологије, Цвенкел је своју завршну ријеч започела управо тим ријечима.
"Прошло је више од девет година од те ноћи и не прође ниједан дан да не помислим на Ању", рекла је.
Објаснила је да јој је то било прво путовање такве врсте у својству студенткиње медицине и да је једино жељела да помогне. Такође је навела да се први пут нашла у таквој ситуацији.
Tožilstvo na sojenju zdravnici Klari Cvenkl, ki je obtožena povzročitve smrti iz malomarnosti zaradi smrti 18-letne dijakinje Anje na maturantskem izletu na grškem otoku Krf avgusta 2017, predlaga tri leta in pet
mesecev zapora. Njena obramba pa oprostilno sodbo@Vecer. https://t.co/VfxGv8UAOy— damijana zist (@DamijanaZ) November 23, 2026
"Разговарала сам са Ањом. Пренијела сам све што сам сазнала искуснијем члану тима и слиједила његова упутства. Рекла сам им да ме позову ако јој се стање погорша. Када су ме поново позвали ујутру, није реаговала. Одмах сам започела реанимацију", истакла је Цвенкел.
На крају је поручила да би, када би могла да врати вријеме, највише жељела да Ања данас буде жива, преноси словеначки лист Дело.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Регион
13 ч0
Регион
17 ч0
Регион
17 ч0
Регион
19 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму