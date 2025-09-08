Logo
Умро човјек који је у Хрватској бранио Србе када нико други није смио

08.09.2025

15:13

Умро човјек који је у Хрватској бранио Србе када нико други није смио
Фото: Screenshot / YouTube / Dubrovačka televizija

Након дуготрајне борбе са тешком болешћу, у 75. години живота преминуо је познати дубровачки адвокат Срђ Јакшић, пише "Дубровачки вјесник".

Дугогодишњу богату адвокатску каријеру, која је трајала више од 40 година, обиљежио је и покушај атентата на њега 2000. године.

Током 1990-их заступао је припаднике националних мањина.

"Дубровник Инсајдер" пише да је Јакшић говорио да "није бранио Србе, него људе којима је била потребна правна помоћ у остваривању њихових права.

Подсјетимо, 2000. године је пуцано на њега испред његове породичне куће ватреним оружјем. Починилац није пронађен.

"ДуЛист" пише да се неријетко прихватао предмета које су многе његове колеге одбијале због притисака или непопуларности. Деведесетих година био је етикетиран и као српски адвокат, због заступања националних мањина, додао је "ДуЛист".

"У ратној атмосфери било је тешко бранити наводне ратне злочинце због огромног притиска јавности. Једном су ми чак замало отели дјецу, а покушали су и да ме убију... Али неће гром у коприву. Адвокат нема избора – или остаје адвокат или престаје то да буде. У канцеларији не постоји ни Хрват, ни Србин, ни Муслиман. Срамотно је што су неке колеге одбијале случајеве због националности или вјере. Адвокат је професионалац који по етичком кодексу мора да ради за све странке, осим ако постоје оправдани разлози, попут преоптерећености", рекао је прије 15 година Јакшић за "ДуЛист", преноси "Телеграф".

Срђ Јакшић

Адвокат

Дубровник

Хрватска

Срби

