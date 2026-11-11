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Пуцњава у Будви: Једна особа страдала, друга повријеђена

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АТВ редакција
11.11.2026 22:46

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Ротација на поицијском аутомобилу.
Фото: АТВ

Једна особа је погинула, а једна је повријеђена у пуцњави која се догодила вечерас у Будви, пишу црногорски медији.

Пуцњава се, према информацијама "Вијести", догодила у ресторану код главних семафора у Будви.

Једна особа убијена је и њено тијело остало је на плочнику испред једног ресторана, док је друга, рањена, побјегла са лица мјеста.

Њега је полиција затекла код Основне школе, одатле је колима Хитне помоћи транспортован на указивање љекарске помоћи.

Код рањеног су пронађена два пиштоља.

Полиција трага за још двије особе које су побјегле.

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Подијели:

Тагови :

Црна Гора

Пуцњава

Будва

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