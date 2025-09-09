Logo
Ватрогасци извлачили човјека из полуподземног контејнера!

Извор:

Слободна Далмација

09.09.2025

11:23

Коментари:

0
Фото: Pixabay

У понед‌јељак, 8. септембра, на раскрсници Улице Домовинског рата и Улице Мике Трипала у Сплиту одиграла се необична сцена. Старији мушкарац неспретно је завршио у подземном контејнеру док је покушавао дохватити предмет који је претходно грешком бацио.

На интервенцију су изашли ватрогасци, хитна и полиција.

- Д‌јеловали смо по позиву, стигли смо на мјесто несреће и извадили унесрећеног. Наводно је покушао нешто вадити и упао. Тамо су прије нашег доласка већ били хитна и полиција - изјавио је командант ЈВП Сплит Марио Микас.

Из Полицијске управе потврдили су да је мушкарац изгубио равнотежу док је покушавао дохватити предмет кроз отвор контејнера те завршио унутра.

policija hrvatska

Регион

Камион прегазио жену у Загребу

- У понед‌јељак 8. септембра 2025. запримљена је дојава о старијем мушкарцу који је на раскрсници Улице Домовинског рата и Бродарице упао у подземни контејнер. Доласком на мјесто догађаја утврђено је да је приликом покушаја дохватања предмета који је претходно забуном бацио изгубио равнотежу и пао унутра.

Превезен је возилом ХМП на превентивни медицински преглед, а према првим информацијама с мјеста догађаја задобио је површинске огреботине - стоји у саопштењу Полицијске управе.

Мушкарац је срећом прошао само с лакшим повредама, а ова неуобичајена незгода изазвала је пажњу пролазника и постала тема дана у Сплиту.

(Слободна Далмација)

контејнер

Split

Коментари (0)
