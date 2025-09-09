Ватрогасци извлачили човјека из полуподземног контејнера!

Извор:
У понедјељак, 8. септембра, на раскрсници Улице Домовинског рата и Улице Мике Трипала у Сплиту одиграла се необична сцена. Старији мушкарац неспретно је завршио у подземном контејнеру док је покушавао дохватити предмет који је претходно грешком бацио.
На интервенцију су изашли ватрогасци, хитна и полиција.
- Дјеловали смо по позиву, стигли смо на мјесто несреће и извадили унесрећеног. Наводно је покушао нешто вадити и упао. Тамо су прије нашег доласка већ били хитна и полиција - изјавио је командант ЈВП Сплит Марио Микас.
Из Полицијске управе потврдили су да је мушкарац изгубио равнотежу док је покушавао дохватити предмет кроз отвор контејнера те завршио унутра.
- У понедјељак 8. септембра 2025. запримљена је дојава о старијем мушкарцу који је на раскрсници Улице Домовинског рата и Бродарице упао у подземни контејнер. Доласком на мјесто догађаја утврђено је да је приликом покушаја дохватања предмета који је претходно забуном бацио изгубио равнотежу и пао унутра.
Превезен је возилом ХМП на превентивни медицински преглед, а према првим информацијама с мјеста догађаја задобио је површинске огреботине - стоји у саопштењу Полицијске управе.
Мушкарац је срећом прошао само с лакшим повредама, а ова неуобичајена незгода изазвала је пажњу пролазника и постала тема дана у Сплиту.
