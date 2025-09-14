Logo

Важно за све грађане БиХ: Хрватска издала обавјештење

АТВ

14.09.2025

19:09

Важно за све грађане БиХ: Хрватска издала обавјештење

На граничним прелазима Босна и Херцеговина и Хрватска, од 12. октобра 2025. године почиње примјена новог Ентри/Егзит Система (ЕЕС) који уводи Европска унија.

Умјесто досадашњег печатирања пасоша, овај напредни дигитални систем биљежиће све уласке и изласке држављана трећих земаља, међу којима су и грађани БиХ.

nada obrić

Сцена

Нада Обрић (77) у инвалидским колицима слетјела на београдски аеродром

Поводом тога, Хрватска је издала објашњење које је битно за грађане БиХ.

Како су појаснили из Министарства унутрашњих послова Републике Хрватске, регистрација у ЕЕС систем започеће истовремено на свим граничним прелазима. У почетној фази прикупљаће се биометријски подаци, што ће у просјеку трајати око два сата у свакој смјени, односно два пута по два сата сваки дан први мјесец.

Сваког наредног мјесеца трајање регистрације кроз систем ЕЕС ће се постепено повећавати, а након 170 дана планирана је пуна примјена овог система.

Примјеном ЕЕС-а евидентираће се лични подаци, подаци о путним исправама те датуми и времена преласка границе. Приликом првог уласка у ЕУ, држављани БиХ и других трећих земаља мораће дати отиске четири прста и фотографију лица, уз податке из путне исправе.

Шта је са хрватским држављанима који живе у БиХ

Ови биометријски подаци ће се похранити у систем и користити при сваком наредном преласку границе. Већ код сљедећих прелазака контрола ће се вршити поређењем фотографије лица са досјеом у систему, чиме ће се убрзати процедуре и повећати сигурност.

Важно је нагласити да хрватски држављани који живе у БиХ или трећим земљама неће бити обухваћени овим системом. Они ће, према објашњењу МУП-а Републике Хрватске, и даље прелазити границу уз путну исправу или личну карту, без обавезе давања биометријских података.

voznja auto saobracaj put

Градови и општине

Необично упозорење возача: Опрез, пијан пјешак на путу

ЕЕС се уводи с циљем модернизације и ефикаснијег управљања спољним границама Европске уније. Очекује се да ће допринијети спречавању незаконитих миграција, превара с документима и идентитетом, као и системском откривању особа које прекораче дозвољени боравак.

Систем, према наводима МУП-а Хрватске, задовољава највише стандарде заштите података и приватности, осигуравајући да лични подаци путника остану сигурни.

Постепено увођење трајаће шест мјесеци, а након тог периода ЕЕС ће у потпуности бити проведен на свим граничним пријелазима Хрватске и других чланица ЕУ.

Хрватска

BiH

Evropska unija

Европска унија

EU

Шенген

