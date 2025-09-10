Logo
Велика акција: Хапшења у "Хрватских шумама", на мети 20 особа

10.09.2025

09:25

Велика акција: Хапшења у "Хрватских шумама", на мети 20 особа

Полицијски службеници ПНУСКОК-а кренули су рано јутрос 10. септембра по налогу УСКОК-а у нову акцију хапшења због сумње на кривична дјела злоупотреба положаја, примања и давања мита.

Како Јутарњи лист незванично сазнаје, у акцији је ухапшен већи број радника "Хрватских шума" и људи из дрвне индустрије.

Истрагом наводно нису обухваћени челни људи из управе ове државне фирме, али су се на мети истражилаца нашли високорангирани шефови, како из дирекције "Хрватских шума" у Загребу, тако и из неких подружница Управе шума и локалних шумарија.

Како незванично Јутарњи лист сазнаје, на мети истражилаца је двадесетак особа.

Сумња се на погодовање појединим купцима и примање мита у укупном износу од више десетака хиљада евра.

Главнина акције наводно се односи на бјеловарско подручје, па је полиција тако јутрос "банула" и у УШП Бјеловар, чију управу води Иван Цуг.

О хапшењима се кратким саопштењем огласио и УСКОК.

"Хапшења и хитне доказне радње, по налогу УСКОК-а, проводи Полицијска управа бјеловарско-билогорска. Наведене радње проводе се на подручју Загреба, Врбовца, Бјеловара, Драганића и других мјеста у Хрватској у односу на више особа за које се основано сумња да су починиле порезна кривична дјела и прање новца у саставу злочиначког удружења. УСКОК ће након испитивања осумњичених донијети одлуку о даљњем поступању у предметном случају о чему ће на вријеме обавијестити јавност", наводе из УСКОК-а.

