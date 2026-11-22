Аутор:АТВ редакција
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Студенти из БиХ који студирају и раде у Хрватској могли би остварити право на додатни пензијски стаж, под једнаким условима као и хрватски држављани, потврђено је из надлежног хрватског министарства.
Према предложеном моделу, за сваких 1.000 сати студентског рада признавало би се шест мјесеци додатног пензијског стажа, а максимално би се могло остварити 24 мјесеца.
Радни сати сабирали би се током цијелог студирања, без обзира на календарску годину у којој су остварени.
Из Министарства рада, пензијског стажа, породице и социјалне политике Хрватске појашњавају да би мјера обухватила све студенте који легално раде путем овлаштених посредника за студентско запошљавање, укључујући стране држављане.
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Међутим, додатни стаж користио би се искључиво за обрачун висине пензије, а не за испуњавање услова за пензионисање. Такође, студент би касније морао остварити право на пензију у хрватском пензијском систему.
Предложена мјера још није усвојена, а законске измјене требале би бити упућене у процедуру почетком 2027. године, уз јавно савјетовање и разматрање у Хрватском сабору, пише Фена.
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