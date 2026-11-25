Аутор:АТВ редакција
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Од 1. марта 2027. године планиран је почетак примјене новог система електронске наплате путарине у Хрватској, који ће омогућити пролазак аутоцестама без заустављања на наплатним мјестима.
Међутим, постоји и обавеза на коју ће морати обратити пажњу сви возачи, без обзира на то у којој је држави њихово возило регистровано. Ако возило не буде правилно укључено у систем, осим редовне путарине, возачима пријети и законска казна од 120 еура (240 КМ).
Нови систем, назван Кролибертас, замијениће досадашњи начин наплате путарине, према којем возачи на улазу узимају картицу, а на излазу плаћају пређену дионицу пута.
Умјесто тога, возила ће пролазити испод портала опремљених камерама и уређајима за електронско очитавање, без потребе за заустављањем. Систем ће обухватити аутоцесте којима управљају Хрватске аутоцесте, Бина Истра и Аутоцеста Загреб – Мацељ, пише Тпортал.
За возаче путничких аутомобила бит ће доступне двије могућности – кориштење ЕНЦ уређаја или аутоматско препознавање регистарских таблица.
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То значи да возачи из Босне и Херцеговине неће морати куповати хрватски ЕНЦ уређај само зато што путују у Хрватску.
Ипак, прије кориштења аутоцесте морат ће осигурати да је њихово возило правилно укључено у систем наплате.
Једно од најважнијих питања односи се управо на возила са страним регистарским ознакама.
Хоће ли возачи из Босне и Херцеговине, Србије, Словеније или Црне Горе морати пролазити посебан поступак? Хоће ли плаћати више од возача из Хрватске?
Према Закону о наплати путарине, корисници не смију бити дискриминисани на основу држављанства, државе регистрације возила, полазишта или одредишта путовања.
Другим ријечима, возач аутомобила регистрованог у Сарајеву, Београду или Љубљани подлијеже истим основним правилима наплате као и возач аутомобила са загребачким регистарским таблицама.
За путничке аутомобиле најједноставнија могућност бит ће пријава регистарских ознака и повезивање с важећим средством плаћања.
Законом је предвиђено да ће се укључивање у систем моћи обавити путем јединствене интернетске странице, мобилних апликација, других дигиталних сервиса, продајних уреда и одређених партнерских продајних мјеста.
Биће доступне и посебне траке за брзо укључивање у систем.
То ће посебно значити туристима и повременим корисницима хрватских аутоцеста који не желе куповати ЕНЦ уређај због једног или два путовања годишње.
Нови закон предвиђа и новчане посљедице за кориштење аутоцесте без претходног укључивања у прописани електронски систем наплате.
Према члану 22. Закона, возач који користи аутоцесту, а није укључен у систем наплате, дужан је платити путарину и посебну накнаду, односно законску казну од 120 евра.
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То није исто што и редовна путарина, већ додатна обавеза због неправилног кориштења система.
Примјера ради, возач из Босне и Херцеговине који крене према Сплиту или туриста из Србије који путује према Истри мораће водити рачуна о томе да је његово возило укључено у систем наплате.
Ако се одлуче за аутоматско очитавање регистарских таблица, возачи ће морати пријавити регистарске ознаке и повезати их с важећим средством плаћања.
Ипак, закон предвиђа важну могућност и за оне који нису обавили пријаву прије уласка на аутоцесту.
Возач лаког возила моћи ће се укључити у систем најкасније на првом намјенском мјесту за брзо укључивање, уколико претходно није обавио пријаву путем неког од других предвиђених канала.
Због тога сам улазак на аутоцесту без претходне интернетске регистрације не значи аутоматски да ће возач морати платити казну.
Међутим, ако не испуни законску обавезу укључивања у систем, могао би бити дужан платити редовну путарину и додатних 120 евра.
За возаче који већ користе ЕНЦ уређаје важно је знати да ће нови систем и даље омогућавати електронску наплату путем уређаја постављеног на вјетробранско стакло.
Хрватске аутоцесте најавиле су могућност кориштења ЕНЦ технологије и у новом систему, уз потребну регистрацију и повезивање података.
Занимљиво је и то што су представници Хрватских аутоцеста раније говорили о сарадњи са сусједним земљама у области електронске наплате путарине.
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Ипак, возачи не би требали претпоставити да ће сваки постојећи уређај из друге државе аутоматски радити на свим хрватским аутоцестама. Прије путовања потребно је провјерити подржава ли конкретни уређај нови систем и јесу ли испуњени сви услови за његово кориштење.
За разлику од путничких аутомобила, за тешка возила, укључујући камионе и аутобусе који припадају законској категорији тешких возила, ЕНЦ технологија биће обавезна.
Законом је предвиђено да кључне одредбе новог система наплате путарине ступе на снагу 1. марта 2027. године.
Хрватске аутоцесте раније су потврдиле да је март 2027. планирани термин почетка рада система Кролибертас, уз најаву да ће јавност о тачном датуму почетка примјене бити благовремено обавијештена.
До тада ће се путарина наставити наплаћивати према постојећем систему.
За возаче из сусједних земаља најважнија промјена је то што се више неће ослањати на узимање картице на улазу и плаћање на излазу с аутоцесте, већ ће морати осигурати претходно или правовремено укључивање возила у електронски систем наплате.
Будући да ће се правила једнако примјењивати на домаћа и страна возила, сви који планирају путовање хрватским аутоцестама након почетка рада система Кролибертас требали би на вријеме провјерити начин регистрације и плаћања.
Нови систем требао би донијети мање чекања и брже путовање, али и обавезу коју возачи неће смјети занемарити.
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