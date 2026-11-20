Аутор:АТВ редакција
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Ученици средњих школа и студенти у Хрватској позвани су да данас бојкотују наставу у оквиру Штрајка младих, а протестна окупљања најављена су у Загребу, Осијеку, Пули, Ријеци и Задру.
Министарство науке, образовања и младих саопштило је да ће ученици који неоправдано изостану са наставе добити неоправдане часове, а ресорни министар Радован Фукс оцијенио је да иницијатива није спонтана и да иза ње стоји међународни покрет, пренио је данас „Индекс“.
Штрајк организује иницијатива „Штрајк младих у Хрватској“, која се придружила међународном покрету International Youth Strike, чије су активности најављене у више од 25 европских земаља под слоганом „За нашу будућност, а не њихове ратове“.
Организатори желе да скрену пажњу на високе трошкове живота, тешко доступно и скупо становање, као и проблеме у образовању и здравству.
Међу захтјевима су већа улагања у студентски смјештај, доступнија исхрана, заштита животне средине, демилитаризација друштва и противљење обавезном војном оспособљавању.
Фукс је за РТЛ Данас рекао да штрајк није спонтана реакција студената хрватских универзитета или студентских представника, већ да иза њега стоји шири међународни покрет.
Он је оцијенио и да захтјеви организатора нису довољно усмјерени на образовање, наводећи да Хрватска има бесплатно образовање, повољну студентску исхрану и добар смјештај.
Министарство је саопштило да није добило званичне најаве школа о бојкоту наставе и да се очекује да образовне установе раде према уобичајеном распореду.
У саопштењу тог министарства додато је да неће слати посебна упутства школама, јер су за организацију наставе одговорни директори и руководства установа.
Из Министарства су навели да ће сви ученици који неоправдано изостану добити неоправдане часове, у складу са прописима, и оцијенили да ученици и студенти пропуштањем наставе штете сами себи, јер ће морати да надокнаде пропуштено градиво.
Подршку иницијативи и захтјевима младих пружили су Независни синдикат науке и високог образовања, Савез самосталних синдиката Хрватске и Студентски збор Факултета политичких наука у Загребу.
Синдикат науке указао је на то да високи трошкови становања и недовољни капацитети студентских домова многима отежавају студирање, упркос бесплатном високом образовању.
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