Због вршњачког насиља завршио на психијатрији, а онда је услиједио пакао

Аутор:АТВ редакција
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Мајка је проговорила о трауматичном искуству сина током психијатријског лијечења те упозорила на проблеме с којима се суочавају родитељи дјеце којој је потребна стручна помоћ.
"Молио ме да га извучем, рекао је да пролази пакао", испричала је кроз сузе самохрана мајка за Дневник.хр о свом тада 14-годишњем сину, који је прије двије године завршио у Психијатријској болници за дјецу и младе у Загребу.
Четрнаестогодишњак је због дуготрајног и интензивног вршњачког насиља доживио емоционални слом, нагло је смршао те је почео одбијати ићи у школу. "Једноставно је због свега пукнуо", каже мајка.
Са сином се упутила психијатру у загребачки КБЦ, који је искрено поручио да дјечаку не може помоћи уколико не жели бити хоспитализован те препоручио лијечење у установи затвореног типа. Тако су завршили у "Кукуљевићевој".
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"Боље идите кући. Па дијете само не жели ићи у школу", препричава нам мајка ријечи докторске на првом разговору.
"Тада сам почела плакати од муке и молити их да га приме, да му помогну. На крају су ипак пристали, а докторска ми је због моје реакције поручила да одем 'тамо преко', мислећи на одјел психијатрије за одрасле", рекла је мајка.
Дјечак је био хоспитализован укупно осам дана. Мајци је обећано да ће његово лијечење обухватити индивидуалну, групну, радну и музичку терапију. Међутим, током цијелог тог периода, тврди мајка, с дјечаком није обављен нити један разговор, а једини облик лијечења који је примио су таблете. Ваља притом напоменути да 14-годишњак прије тога није примао терапију лијековима.
"У осам дана нико моје дијете није чак ни питао је ли добро, како се осјећа. Жалио се да га вријеђају. У соби, која се навече закључавала, било их је четверо, сви с различитим степеном потешкоћа. Један је пријетио убиством, током ноћи је цртао цртеже на којима су објешене особе. Доведеш дијете тамо јер је доживјело трауму па онда добије још једну", испричала је мајка.
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Докторка, каже нам, готово уопште није било. Њено дијете нису посјећивали, а на њене позиве нису одговарали. Приликом једног сусрета у болници с другим родитељима пришао им је љекар који је ондје био на замјени те се жалио да је морао доћи у другу смјену јер су сви узели боловање. "Нико не воли радити с дјецом", рекао је.
Због свега је мајка у коначници дјечака извукла из болнице, у којој, тврди, ништа за њега није направљено. Тражила је очитовање директорка болнице, а јавила се и инспекцији. Након неког времена добила је мејл од болнице у којем наводе да нису утврђени никакви пропусти.
Њен син данас има 16 година, а и даље се бори с истим проблемима. Дуго је времена мајка покушавала пронаћи приватног психолога који би помогао њезину дјетету, али безуспјешно. "На крају се све сведе на скупи приватни ангажман. Не можеш рачунати на другу помоћ."
Син сада иде на кратке мјесечне разговоре у КБЦ Загреб те прима терапију лијековима. Због цијеле ситуације изгубио је једну годину школовања, а због здравственог стања полаже само разредне испите.
"Јавне рецензије болнице показују да су и други имали негативна искуства, ово није изолиран случај", испричала је.
Најгоре од свега је, каже мајка, што се за потребну помоћ на крају немаш коме обратити.
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