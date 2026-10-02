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Земљотрес у Хрватској: Затресло се тло код Загреба

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02.10.2026 07:51

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Земљотрес у Хрватској: Затресло се тло код Загреба
Фото: Принтскрин/Јутјуб

Земљотрес магнитуде 3 степена по Рихтеровој скали забиљежен је у петак, 2. октобра 2026. године у 06.59 часова, на подручју Хрватске.

Према расположивим подацима, епицентар потреса лоциран је на подручју са географским координатама ширине 45.4381 и дужине 16.1825 код Јастребског, јужно од Загреба.

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Хипоцентар земљотреса, према подацима Европско-медитеранског сеизмолошког центра, смјештен је на дубини од приближно 12.2 километара испод површине земље.

За сада нема извјештаја о материјалној штети или повријеђенима, а надлежне службе прате ситуацију.

(Телеграф)

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Тагови :

Хрватска

Загреб

Земљотрес

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