Земљотрес у Хрватској: Затресло се тло код Загреба

Аутор:АТВ редакција
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Земљотрес магнитуде 3 степена по Рихтеровој скали забиљежен је у петак, 2. октобра 2026. године у 06.59 часова, на подручју Хрватске.
Према расположивим подацима, епицентар потреса лоциран је на подручју са географским координатама ширине 45.4381 и дужине 16.1825 код Јастребског, јужно од Загреба.
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Хипоцентар земљотреса, према подацима Европско-медитеранског сеизмолошког центра, смјештен је на дубини од приближно 12.2 километара испод површине земље.
За сада нема извјештаја о материјалној штети или повријеђенима, а надлежне службе прате ситуацију.
(Телеграф)
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