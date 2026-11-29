Аутор:АТВ редакција
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Лука Месец је, према прелиминарним резултатима, побиједио Зорана Јанковића у трци за градоначелника Љубљане и тако би могао да оконча његову двадесетогодишњу владавину главним градом Словеније.
Пребројано је готово 90 одсто гласова, а Месец је освојио 51,36 одсто, док је Јанковић добио 48,64 одсто гласова.
Јанковић је признао пораз у Љубљани и пожелио срећу новом градоначелнику.
Месец је од срца захвалио бирачима на подршци.
"Подршка значи повјерење, а повјерење значи одговорност. Као нови градоначелник, учинићу све да оправдам повјерење бирача. Прво обећање које ћу испунити јесте да ћу данас попити само двије чаше вина: данас је дозвољено сањати, а сутра је понедјељак", рекао је Месец.
Изборна трка била је изузетно тијесна, што су предвиђале и анкете уочи другог круга гласања.
Месец, координатор странке Левица, био је опуштенији приликом гласања него у првом кругу.
"Када се осврнете на посао који сте обавили најбоље што сте могли, то је један од најљепших тренутака у животу", истакао је он.
Ипак, свјестан је да га већ у понедјељак чекају реалност и нови изазови, због којих ће поново бити напето.
(Телеграф)
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