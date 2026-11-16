Звали људе и лагали да су им синови настрадали, ухапшени су

Аутор:АТВ редакција
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Двојици бугарских држављана одређен је једномјесечни истражни притвор због сумње у два покушаја телефонске преваре на подручју Пожеге, у којима су, представљајући се као љекари, тражили новац, саопштила је Полицијска управа пожешко-славонска.
Полицији је 62-годишња жена 13. новембра пријавила да ју је позвао мушкарац који се представио као љекар и рекао да је њен син доживио несрећу те да је за операцију потребно 30.000 евра. Када му је рекла да има само 2.000 евра, упутио ју је да новац стави у кесу и остави испред куће, гдје ће га преузети његов колега.
Два дана раније супругу 81-годишњака с подручја Пожеге позвала је особа која се такође представила као љекар. Рекла јој је да је њихов син настрадао у Њемачкој и затражила да испред куће остави 5.000 евра за његову операцију. Када је 81-годишњак изашао испред куће, угледао је непознатог мушкарца који се удаљио.
Полиција је осумњичене, старости 42 и 44 године, ухапсила 13. новембра, након што је зауставила аутомобил који су користили. Приликом претреса возила, обављеног по судском налогу, пронашла је и одузела мобилни телефон и СИМ картицу.
Након криминалистичке истраге, осумњичени су предати притворском надзорнику, а потом приведени судији за истрагу Жупанијског суда у Славонском Броду, који им је одредио једномјесечни истражни притвор.
Из МУП-а упозоравају грађане да болнице и државне установе не траже хитну предају новца испред куће или на јавном мјесту.
Истичу да су у више наврата савјетовали грађане да након таквих и сличних позива провјере информације с члановима породице или блиским особама. Савјетују им да телефоном не откривају личне ни банковне податке те да позив одмах пријаве полицији на број 192.
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