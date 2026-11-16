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Звали жене и тврдили да су им синови имали несрећу, па им тражили паре

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АТВ редакција
16.11.2026 15:39

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Policija Hrvatska MUP Hrvatske
Фото: МУП Хрватске

Двојици бугарских држављана одређен је једномјесечни притвор због сумње да су два пута покушали да изврше телефонску превару на подручју Пожеге, представљајући се као љекари и тражећи новац, саопштила је Полицијска управа пожешко-славонска.

Полицији је 62-годишња жена 13. новембра пријавила да ју је позвао мушкарац који се представио као љекар и рекао јој да је њен син доживио несрећу и да је за операцију потребно 30.000 евра.

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Када му је рекла да има само 2.000 евра, упутио ју је да новац стави у кесу и остави испред куће, гдје ће га преузети његов колега.

Два дана раније супругу 81-годишњег мушкарца са подручја Пожеге позвала је особа која се такође представила као љекар. Рекла јој је да је њихов син настрадао у Њемачкој и затражила да испред куће остави 5.000 евра за његову операцију.

Када је 81-годишњак изашао испред куће, угледао је непознатог мушкарца који се удаљио.

Осумњиченима одређен притвор

Полиција је осумњичене, старости 42 и 44 године, ухапсила 13. новембра, након што је зауставила аутомобил који су користили.

Приликом претреса возила, обављеног по судском налогу, пронађени су и одузети мобилни телефон и СИМ картица.

Након криминалистичке истраге, осумњичени су предати притворском надзорнику, а потом изведени пред судију за истрагу Жупанијског суда у Славонском Броду, који им је одредио једномјесечни притвор.

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Полиција упозорава грађане

Из хрватског Министарства унутрашњих послова упозоравају грађане да болнице и државне установе не траже хитну предају новца испред куће или на јавном мјесту.

Истичу да су у више наврата савјетовали грађане да након таквих и сличних позива провјере информације са члановима породице или блиским особама.

Грађанима се савјетује да телефоном не откривају личне податке нити податке о банковним рачунима, као и да такве позиве одмах пријаве полицији, преноси Индекс.

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Тагови :

Хрватска

превара

новац

љекари

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