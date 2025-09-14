34 године од оснивања 16. крајишке моторизоване бригаде

Извор:
АТВ
14.09.2025
19:12
Коментари:0
Животе за отаџбину положило је 432 борца једне од најславнијих и најодликованијих јединица Војске Републике Српске. Близу 2.000 je рањено. Њихова жртва, како су поручили окупљени, темељ је слободе у којој живимо.Сјећања су бројна.
Понекад су тужна, понекад стамена.осјећаји помијешани – туга због изгубљених сабораца, радост што смо још увијек овдје, заједно – чуло се међу ветеранима који су дошли да одају почаст палим херојима.
,,Ратовало се, гинуло се. Не можете да вјерујете да поред вас погине друг, а да ви останете читави. Сјећам се на Влашићу кад смо били, формирана је тад специјална бригада под командом Владе Топића. Један момак је са породицом избјего негдје из Хрватске и то вече иде на допуну воде на Влашић.Мина га је приковала за врата. А други момак који је наш био из 16. бригаде, другу ноћ тражи да он иде, а није му смјена била. Ја кажем, како хоћеш- иди. Нажалост, погинуо је и он", рекао је Илија Лукић пуковник Војске Републике Српске и припадник „Шеснаесте бригаде".
,,Јако је битно за српски народ да смо јединствени и с ову и с ону страну Дрине.Нас Дрина не дијели. Видите да су се црни облаци надвили над српски народ и морамо дати подршку руководству и једном и другом да се истраје, да се сачува Република Српска, Србија наша и да српски народ једном коначно буде слободан. Да кажемо, да скинемо тај јарам који нам јаше већ стотине година", рекао је Миомир Шакић, предсједник организационог одбора удружења бораца 16. крајишке моторизоване бригаде Војске Републике Српске.
Управо са овог мјеста – прије 34 године борци су кренули на свој херојски пут дуг 1.727 дана, борећи се на више од 20 ратишта широм Републике Српске. Била је то борба обиљежена храброшћу, братством и непоколебљивом вољом за очување српског народа.
Бригада је током рата стекла статус симбола отпора и пожртвовања, те је за заслуге у рату одликована Орденом Немањића – највишим војним признањем Републике Српске.
,,Управо њихова жртва, њихов труд, њихове побједе морају да буду нама завјет. Данас поготово да сачувамо Републику Српску", рекао је Зоран Аџић, градоначелник Градишке.
,,Немамо ми неке друге поруке, осим јунаштва, јединства и слоге да понесемо кад се окупљамо заједно кад се окупљамо са својим ратним друговима, командантима, породицама погинулих", рекао је Ненад Стевандић, предсједник Народне скупштине Републике Српске.
Машићи су данас били мјесто тишине, поштовања и братског загрљаја. Мјесто гдје се историја не заборавља, већ се претвара у завјет новим генерацијама – да се слобода и Република Српска чувају, баш као што су је бранили они који се никада више нису вратили кући.
