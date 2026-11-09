65 грађана Братунца и Сребренице посјетило Дневни центар "Подржи ме - 9. јануар" у Косовској Митровици

Аутор:АТВ редакција
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Руководство Дневног центра "Подржи ме - 9.јануар" у сарадњи са Одбором за помоћ Косову и Метохији из Бања Луке данас 09.новембра угостило је 65 вјерника и грађана Братунца и Сребренице.
На приједлог Одбора за помоћ Косову и Метохији да посјете центар госте предвођене начелником општине Братунац Лазаром Продановићем и начелником општине Сребренице Милошем Вучићем у име организатора пријема поздравила је Ивана Ракић руководилац Дневног центра "Подржи ме - 9.јануар" у Косовској Митровици.
Она је дочекала госте погачом по старом обичају.
"Добро нам дошли, ово је Ваша кућа изграђена захваљујући Одбору за помоћ Косову и Метохији, господину Милораду Арлову предсједнику Одбора и хуманошћу цијеле Републике Српске", поручила је она.
"Хтјели смо да сви који долазе из Републике Српске посјете Дневни центар јер то је хумани манастир од 750 метара квадратних који је изграђен и опремљен хуманошћу Републике Српске у којој су међу многима учествовале и општине Братунац и Сребреница са својим основцима, средњошколцима, хуманим људима и локалним управама. Ово је у року мјесец дана друга посјета из Републике Српске овом важном центру и објекту намијењеном дјеци и младима са потешкоћама у развоју на Косову и Метохији", навео је у саопштењу предсједник Одбора Милорад Арлов.
Начелник општине Братунац Лазар Продановић одушевљен је Дневним центром и захвалан на топлом и срдачном дочеку. Поручио је да се осјећао поносно кад је ушао у Дневни центар и први пут видио колико је велика хумана мисија Одбора и цијеле Републике Српске.
"Оваква хумана дјела ми дају за право да позовем све да подрже хумане акције које проводи Одбор за помоћ Косову и Метохији намијењене дјеци и младима са потешкоћама у развоју, српској омладини и породицама на Косову и Метохији", рекао је.
"На наш приједлог општина Братунац сутра је домаћин и кум ктиторске славе Пећке патријаршије Свети Арсеније Сремац а коју за наредну годину преузима општина Сребреница", рекао је Арлов.
Од 2011. године у великој мјери и сарадњом са Одбором за помоћ Косову и Метохији из Бања Луке домаћини ове важне славе из Републике Српске били су: општине, градови, организације, предузећа и појединци: општина Фоча, Србац, Прњавор, Теслић, Бијељина, Соколац, Соколац, ОЦ Јахорина, Милорад Арлов, Одбор за помоћ Косову и Метохију, Требиње, Бијељина, Зворник, Братунац и наредне године Сребреница.
"Ми наше Свето Косово и Метохију волимо, чувамо и поштујемо дјелима а не само ријечима. Позивамо све хумане људе Српске да до 30.новембра позову 1434 и тако учествују у хуманој мисији и помоћи нашој дјеци и омладини на Светом Косову и Метохији", поручили су из Одбора.
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