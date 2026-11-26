Аутор:АТВ редакција
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Директор Канцеларије за међународну сарадњу Републике Српске Ана Тришић-Бабић честитала је Дан захвалности и истакла да историјско савезништво српског и америчког народа треба да буде подстицај за још чвршће односе, дубље разумијевање и нове прилике за сарадњу.
Тришић Бабић је навела да овогодишњи Дан захвалности има посебан значај, будући да Америка обиљежава 250 година независности, што представља прилику за осврт на трајне вриједности слободе, као и на пријатељства и везе грађене кроз генерације.
"Док Американци славе Дан захвалности, упућујем најискреније жеље свим нашим америчким пријатељима и њиховим породицама поводом овог посебног празника", поручила је Тришић-Бабић у објави на друштвеној мрежи Икс.
🇺🇸 Happy Thanksgiving!
As Americans celebrate Thanksgiving, I extend my warmest wishes to all our American friends and their families on this special occasion.
For the American people, Thanksgiving is a treasured tradition: a time to gather with family and friends, express gratitude and celebrate the spirit of generosity and togetherness.
This year’s Thanksgiving holds special significance as the United States celebrates the 250th anniversary of its independence. It is also an opportunity to reflect on the enduring values of freedom and the friendships and bonds that have been forged across generations.
The Serbian and American people share a history of friendship and alliance, shaped by moments of solidarity and mutual respect. May these historic ties continue to inspire stronger connections, deeper understanding and new opportunities for cooperation.
To all our American friends and their families, may this Thanksgiving bring you peace, joy and cherished moments with those you love.
Happy Thanksgiving!— Ана Тришић Бабић (@anatrisicbabic) November 26, 2026
Она је напоменула да за амерички народ Дан захвалности представља вријеме за окупљање са породицом и пријатељима, изражавање захвалности и слављење духа великодушности и заједништва.
"Свим нашим америчким пријатељима и њиховим породицама желим да Дан захвалности донесе мир, радост и драгоцјене тренутке са онима које воле. Срећан Дан захвалности!", поручила је Тришић Бабић.
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