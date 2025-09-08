Logo
АТВ у посједу документа: Без вета у Вијећу народа

08.09.2025

Ниједан клуб у Вијећу народа Републике Српске није покренуо механизам заштите виталног националног интереса по питању избора нове Владе Републике Српске, потврђено је за АТВ.

Након што није било покретања виталног интереса, та одлука је достављена Народној скупштини Републике Српске.

Предсједник Клуба Бошњака у Вијећу народа Алија Табаковић рекао је да није постигнута сагласност о покретању виталног националног интереса по питању избора нове Владе Српске.

"Клуб се изјашњавао и није постигнута сагласност. Договорили смо се да остане овако, јер није постигнута сагласност. Сада се иде на Указ и потпис од стране предсједника Републике Српске", рекао је Табаковић.

То значи да је отклоњена свака препрека да нова Влада Републике Српске на челу са Савом Минићем преузме свој мандат након објаве у Службеном гласнику Републике Српске.

