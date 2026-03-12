Logo
Аутопут Бијељина - Рача у пуном замаху: Радови напредују убрзаном динамиком

Сања Трифковић

12.03.2026

20:24

Аутопут Бијељина - Рача
Фото: АТВ

Изградња дионице аутопута Бијељина - Рача напредује пуном паром. Радови се изводе убрзаном динамиком, радна снага је појачана,све машине у погону како би се упркос свим изазовима са којима су се извођачи сусрели, испоштовали рокови, а грађани ускоро могли да користе овај пут.

"Комплетна траса је урађена, урађен је насип, урађена је на једном дијелу постељица, ојачање постељице, ради се више објеката истовремено и ево сада до те петље Бродац, на трећем километру се раде носачи, гдје само за овај објекат треба 96 носача, радна снага је појачана и свима нам је у циљу да што прије заврши се", рекао је главни инжењер за грађење у „Аутопутевима Републике Српске“ Младен Петровић.

Око 200 радника ангажовано је од стране „Интеграл инжењеринга“. На већем дијелу трасе урађено је преко 70 одсто планираних радова.

„До сада је од почетка грађења уграђено око два милиона кубика насипа, што представља око 80 одсто од укупно пројектоване количине насипа. Тренутно припремамо платое за израду шипова на мостовима О2 и О6. Изведено је до сада укупно 330 шипова, што представља негдје око 75 одсто од укупног броја предвиђеног пројектом“, истакао је одговорни руководилац радова „Интеграл инжењеринг“ Томислав Миљевић.

Ово је за све учеснике у пројекту једна од изазовнијих дионица у цијелој РС. Далеководи, експропријације, нови приступни путеви, измјена плана, само су неки од проблема који су нису могли бити ријешени преко ноћи. У министарству саобраћаја и веза су оптимистични око краја радова.

"Све чинимо да до краја грађевинске сезоне завршимо дионицу аутопута од моста на ријеци Сави до петље Бродац, како бисмо одржали континуитет, очекујемо да ће Србија на јесен пустити у функцију дионицу аутопута Кузмин-Рача заједно са мостом, онда бисмо ми, жеља нам је и план и мислим да ће се и остварити да ми наставимо ту дионицу седам и по километара од улаза у РС и да она буде пуштена истовремено кад и ова дионица из Србије", нагласио је министар саобраћаја и веза Републике Српске Зоран Стевановић.

Радови на изградњи ауто-пута на србијанској страни су при крају. Пуштање у саобраћај новог моста преко ријеке Саве у Рачи биће могуће након завршетка изградње интегрисаног граничног прелаза Сремска Рача и дионице аутопута Рача-Бијељина, како би се осигурала потпуна функционалност путног правца, кажу у Јавном предузећу "Путеви Србије".

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

