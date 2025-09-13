Logo
''Аутопутеви РС'' намјештају овој бањалучкој фирми посао од 26 милиона КМ

13.09.2025

07:00

''Аутопутеви РС'' намјештају овој бањалучкој фирми посао од 26 милиона КМ
Фото: АТВ

Јавно предузеће ''Аутопутеви РС'' и бањалучка фирма ''Routing'' извели су до сада невиђену акробатику у јавним набавкама са циљем да остале учеснике избаце из учешћа на два тендера вриједна скоро 26 милиона марака, открива Capital.

Све је почело у априлу ове године када су ''Аутопутеви РС'' расписали тендер за ''надзор на изградњи аутопута Вукосавље-Брчко'' вриједан 15 милиона КМ без ПДВ-а и други тендер за ''надзор на изградњи аутопута Брчко-Бијељина'' у вриједности од седам милиона КМ, такође без ПДВ-а.

У оба поступка је искориштена идентична матрица на начин да се ''Routing'' жалио на тендерску документацију за оба тендера, наводећи да је супротна закону, подзаконским актима и пракси јавних набавки.

Канцеларија за разматрање жалби БиХ (КРЖ) прихватила је све жалбене наводе ''Routinga'' и рјешењем од 3. јула вратила предмете ''Аутопутевима РС'', као уговорном органу на поновни поступак.

Након тога, ''Аутопутеви'' су поступајући по наведеној одлуци КРЖ-а 1. августа донијели рјешење у којем се каже да се ''жалба усваја као основана у цјелости'' и прецизира да ће се ''поништити поступак јавне набавке''.

''У току мериторног разматрања жалбе уговорни орган је утврдио да је жалба основана у цјелости, односно да су направљене значајне грешке које могу утицати на регуларност поступка. Тендерска документација садржи битне грешке или пропусте који могу да доведу до нејасноћа и довођења у заблуду потенцијалних понуђача', наводи се у образложењу рјешења 'Аутопутева РС''.

С обзиром на то да су наведени жалбени наводи основани, закључује се у образложењу, уговорни орган ће по коначности овог Рјешења поништити поступак јавне набавке у складу са законским одредбама.

Међутим, послије тога настаје потпуни обрт и до сада невиђена ситуација у поступцима јавних набавки.

''Routing'' подноси жалбу на цитирано рјешење ''Аутопутева РС'' од 1. августа, чиме се практично жали сам против себе, јер су рјешењем на које се жали прихваћени сви жалбени наводи те фирме, а 'Аутопутеви РС'' ту жалбу прихватају.

Тиме су ''Аутопутеви'' практично наставили поступак, иако су прије тога признали да су ''направљене значајне грешке које могу утицати на регуларност поступка'', као и да ''тендерска документација садржи битне грешке или пропусте који могу да доведу до нејасноћа и довођења у заблуду потенцијалних понуђача''.

Дакле, умјесто поновног поступка, ''Аутопутеви'' су 29. августа на Порталу јавних набавки објавили Исправку обавјештења о набавци којом је поред измјене тендерске документације, скраћен рок за предају понуда.

Првобитно расписаним поступком јавне набавке од 17. априла, рок за предају понуда је био 45 дана, а поменутом Исправком обавјештења о набавци од 29. августа тај рок је скраћен на 20 дана, јер учесници морају да предају документацију до 19. септембра.

Како за Capital тврде упућени у поступке јавне набавке, на овај начин је другим потенцијалним учесницима на том тендеру практично онемогућено учешће.

''За овако обимне тендере као што су надзор на изградњи аутопута Вукосавље-Брчко и аутопута Брчко-Бијељина практично је немогуће припремити документацију за 20 дана. Зато је потпуно основана сумња да је цијела акробатика у вези са оба поступка изведена са циљем да се остали учесници елегантно избаце из трке за послове надзора вриједне скоро 26 милиона КМ', закључује њихов саговорник.

Он додаје да ће осталим учесницима остати само да се жале на одлуку о додјели уговора и да подносе кривичне пријаве због основа сумње да је у оба поступка дошло до кршења закона на њихову штету, пише Capital.

