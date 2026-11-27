Аутор:АТВ редакција
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Предсједник НПС-а Дарко Бањац изјавио је данас да коалицију ДНС-НПС у будућој влади Републике Српске очекују два министарска мјеста, те да је он један од приједлога за министарску функцију.
Бањац је, након разговора са кандидатом за предсједника Владе Републике Српске Игором Додиком, навео да ће једно министарско мјесто припасти српској компоненти, док ће за друго бити накнадно договорено.
"Ништа није сигурно док се не заврши, али ми ћемо партиципирати са два министарска мјеста", рекао је Бањац новинарима у Бањалуци.
Он је навео да ће о расподјели ресора још разговарати са мандатаром, те да је важно да на те позиције буду предложени људи са одговарајућим искуством који могу одговорити на изазове.
Бањац каже да коалиција подржава Додика као мандатара и да ће посланици ДНС-НПС подржати избор нове владе Републике Српске.
Он је оцијенио да би нова влада могла бити изабрана између 8. и 9. децембра, што би било најбрже формирање Владе до сада.
Бањац је навео да су током разговора са Додиком размијењена мишљења о јачању економије, али и политичким и уставним изазовима, међу којима је и дјеловање крњег Уставног суда БиХ.
Он је рекао да предсједник ДНС-а Ненад Нешић није присуствовао данашњем састанку због породичних обавеза.
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