"Биће још изненађења, а биће и пријатеља"

Извор:
АТВ
10.09.2025
19:30
Коментари:1
Биће још изненађења, биће и пријатеља, поручује предсједник Српске из Москве.
"Крај долази након краја утакмице, а утакмица је тек почела, а кад ће бити крај кад се буде свирало некоме ће звонити у ушима а некоме ће извући осмијех. Ја вјерујем да смо ми већ на почетку једног доброг осмијеха", рекао је предсједник Републике Српске Милорад Додик.
Питање сарадње са великим свјетским силама , намеће се као једно од најважнијих.
"Мислим да је веома висок ниво састанака које смо одржали. У тој међународној политичкој структури још постоји предсједник Путин. У сваком случају мислим да смо наставили да се бавимо у детаље питањима укупног развоја наших међусобних односа.Мислим да билатерални односи између Руске Федерације и Републике Српске су на највишем нивоу разумијевања", рекао је Милорад Додик предсједник Републике Српске.
Борба институција Српске кроз дијалог, показује да је Српска спремна да у геополитичким процесима заузме свој став, истичу стручњаци за међународне односе.
"Русија није више Русија 90. година, Кина више није Кина 90. година, Мађарска није Мађарска 90. година, то су пријатељи Републике Српске који кроз нове редефинисане односе уствари показују како ће да теку и свјетске, али ево и на крају крајева кад се једна велика Русија фокусирала око стања у Републици Српској и БиХ, довољно да су Дејтонски мировни споразум основа функционисања БиХ", рекао је Лучијано Калужа, стручњак за Међународне односе.
Боравак предсједник Српске у Москви Дино Конаковић користи да забави јавност изјавама, које немају везе са озбиљном дипломатијом. Покушава их увјерити да ће БиХ са својим партнерима у Савјету безбједности зауставити Русију и њене ставове.
"Нисмо изненађени поступцима Русије ни порукама Лаврова и на њих смо и те како спремни. О томе смо одмах разговарали са нашим међународним партнерима. Неки од њих су и чланице Савјета безбједности Уједињених нација и сигурно ћемо адекватно и правовремено одговорити на оно што Русија већ неколико пута покушава користећи Српску", поручио је Елмедин Конаковић, министар спољних послова у Савјети министара БиХ.
Сташа Кошарац лидере "тројке" подсјећа да је предсједник Републике Српске званичницима Русије пренио чињенице о ситуацији у БиХ засноване на политичкој окупацији Кристијана Шмита и поступању одређених структура у Федерацији БиХ.
"Имате Форту који негативно прича о Руској Федерацији незнајући апсолутно ништа осим потребе да се допадне Шмиту, па на шта се грије ово Сарајево, на плин, одакле плин долази? Што не каже Форто и слични нећемо руски га. Ово је снажна међународна побједа предсједник Српске господина Милорада Додика који је на један врло кредибилан начин изнио чињенично стање у БиХ", рекао је Сташа Кошарац, министар спољних послова у Савјету министара БиХ.
Међународни односи нису само дипломатско питање. Они директно утичу и на цијене енергената, инвестиције, радна мјеста.. Зато ће наредни период показати колико је Република Српска спремна да се прилагоди новим глобалним околностима.
"Од изузетне је важности да успостављамо и развијамо дијалог са свима који желе бити партнери Републици Српској и ми имамо таквих активности. Ја сам и данас прије састанка разговарао са представницима Чешке развојне агенције и чешког геозавода управо о томе колико је важно повезивање", рекао је Петар Ђокић министар рударства и енергетике Републике Српске.
Република Српска у сваком случају, има прилику да покаже снагу својих међународних веза. Паметном сарадњом и отвореношћу према партнерима, ови изазовни тренуци могу се претворити у шансу за боље инвестиције, економску стабилност и јаку позицију у региону.
