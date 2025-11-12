Битно: Вјештачка интелигенција

Извор:
'Битно' вечерас у 21 час и 9 минута о вјештачкој интелигенцији.
За 'Битно' говоре психолог Данило Цигановић, Александар Мастиловић, стручњак за дигиталну трансформацију и међународни консултант за вјештачку интелигенцију и Игор Шево, инжењер електротхенике и руководилац Центра за вјештачку интелигенцију.
Формат 'Битно' откључаће приче о људима, проблемима, понудити идеје и рјешења. Оголиће сирову реалност и чуда која трају дуже од три дана.
Емисију 'Битно' уређује и води Драгана Божић.
'Битно' од уторка до петка у 21 час и 9 минута.
