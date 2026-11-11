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Александра Пандуревић и још троје делегата искључено из Главног одбора СДС-а

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АТВ редакција
11.11.2026 16:55

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Александра Пандуревић и још троје делегата искључено из Главног одбора СДС-а
Фото: Facebook/Aleksandra Pandurević

Александра Пандуревић и још троје делегата из Бијељине искључени су из Главног одбора СДС, а одлуку је потписао Бранко Блануша, предсједник ове странке.

Уз њу, из Главног одбора су искључени Славко Јовић, Татјана Пантић и Владимир Љубојевић.

“Блануша у роли Педи Ешдауна”

"Када сам помислила да смо већ све видјели и доживјели од Бранка Блануше, његово насиље над СДС-ом и Статутом странке данас је доживјело врхунац. Десило се оно што смо недавно упозорили – да ће Блануша нестатутарно мијењати састав Главног одбора како би сачувао позицију предсједника, дограбио се мандата делегата у Дому народа, и потпуно подијелио и уништио СДС! Данас је, потпуно нестатутарно, диктаторски, донио одлуку да из Главног одбора декоптира делегате из Бијељине и то: Владимира Љубојевића, Славка Јовића, Татјану Пантић и мене.

Да бешчашће буде веће, Блануша се позива на чланове Статута који дају предсједнику странке овлашћења да коптира 26 чланова Главног одбора. НИЈЕДАН ЧЛАН СТАТУТА НЕ ДАЈЕ ПРЕДСЈЕДНИКУ ОВЛАШЋЕЊА ДА ДЕКОПТИРА ЧЛАНОВЕ ГЛАВНОГ ОДБОРА, НИТИ ЈЕ ИКАДА ИЈЕДАН ПРЕДСЈЕДНИК ДЕКОПТИРАО НЕКОГ ЈЕР НЕ ДИЈЕЛИ ЊЕГОВА РАЗМИШЉАЊА", рекла је она.

Она каже да ће покренути иницијативу за смјену и искључење Бранка Блануше из СДС-а.

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Тагови :

Александра Пандуревић

СДС

Бранко Блануша

Бијељина

Љубиша Петровић

Коментари (3)

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