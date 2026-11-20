Аутор:АТВ редакција
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Предсједник СДС-а Бранко Блануша изјавио је данас у Бањалуци да ће ова политичка партија бити конструктивна опозиција, што значи да неће учествовати у формирању новог сазива Владе Републике Српске.
"Радићемо конструктивно и све што је добро за Републику Српску сигурно ћемо и подржати. Још једном смо данас рекли да нећемо учествовати у власти Српске", рекао је Блануша новинарима након консултација са предсједником Републике Српске Савом Минићем о избору мандатара.
Он је поновио да је у Републици Српској неопходно спријечити било какву врсту корупције, па и политичку.
Шеф Клуба СДС-а у Народној скупштини Републике Српске Огњен Бодирога поновио је да је недопустиво да посланици преласком у другу политичку партију мандат носе са собом.
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