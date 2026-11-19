Аутор:АТВ редакција
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Шеф Представништва Републике Српске у Француској Бојана Кондић Панић састала се са предсједником француског Департмана Приморски Алпи, Шарл-Анжом Жинезијем, са којим је разговарала о унапређењу институционалне, привредне, универзитетске и културне сарадње.
Сусрет је организован уз ангажман Бернара Асоа, истакнутог француског професора права, дугогодишњег политичког и јавног дјелатника, департманског одборника и савјетника предсједника Департмана за високо образовање, науку, међународне односе и кинематографију.
Током разговора посебан акценат стављен је на успостављање сарадње између Универзитета Азурна обала и Универзитета у Бањој Луци, повезивање привредних субјеката, сарадњу у области информационих технологија и вјештачке интелигенције, као и развој заједничких културних и образовних пројеката.
Разговарано је и о повезивању музичких академија, те могућностима сарадње са образовним установама и развоја франкофоних програма у Републици Српској, посебно у Требињу и Бијељини.
Посебно је значајан позив за учешће представника Републике Српске на међународном "World AI Cannes" Фестивалу, који ће бити одржан 10. и 11. фебруара 2027. године у Кану, што представља прилику за повезивање домаћих стручњака и компанија са међународним партнерима у области нових технологија.
Размотрена је и могућност организовања институционалне посјете делегације Департмана Приморски Алпи Бањој Луци, уз сусрете са представницима Владе Републике Српске, Привредне коморе, универзитета и пословне заједнице, с циљем конкретизације будуће сарадње.
У оквиру посјете организован је и обилазак Медитеранског универзитетског центра у Ници.
Програм посјете наставља се данас састанком са почасним конзулом Србије у Ници, док ће вечерас у биоскопу Вариéтéс бити приказан документарни филм „Свједок“ редитеља Дениса Бојића.
За сутра је предвиђен састанак са предсједником Привредне коморе Нице, посвећен јачању привредних веза и могућностима повезивања пословних заједница, а у вечерњим часовима и сусрет са представницима српске дијаспоре на Азурној обали.
Посебну захвалност Кондић Панић упутила је Владану Радовановићу, предсједнику Француско-српског круга Ница – Азурна обала, за његов ангажман, подршку у организацији посјете и допринос повезивању институција и представника српске и француске заједнице.
Кондић Панић истакла је спремност да се разговори наставе кроз директно повезивање надлежних институција и реализацију конкретних заједничких пројеката, наглашавајући значај оваквих сусрета за јачање међународне сарадње и промоцију потенцијала Републике Српске.
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