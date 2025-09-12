Logo
Бореновић објавио нови снимак напада

12.09.2025

11:28

Бореновић објавио нови снимак напада
Фото: Printscreen/Youtube/BN

Посланик у Представничком дому Парламента БиХ Бранислав Бореновић објавио је још један снимак нападача.

Седам дана је прошло од невјероватног, изненадног, али очигледно организованог напада на мене. Овај случај још увијек није расвијетљен, нити су пронађени нападачи и сасвим је логично да очекујем и истрајавам да све буде истражено и доведено до краја. У том смислу објављујем још један снимак са камера гд‌је се види долазак двојице нападача у тренуцима прије самог физичког напада - написао је Бранислав Бореновић испод снимка.

Бранислав Бореновић-06092025

БиХ

Бореновић након напада: Све је ово као неки ружан сан, нисам очекивао

Уједно је како наводи, искористио прилику да позове све који имају било какву информацију о починиоцима да таква сазнања доставе полицији или њему лично, уз неизмјерну људску и сваку другу личну захвалност.

– Искрено се надам да ће овај, али и други насилнички атаци на моје колеге посланике и било којег грађанина бити разоткривени, јер само тако можемо зауставити све израженији општи осјећај несигурности и неизвјесности у друштву у којем живимо- закључио је Бореновић.

Напад на Бореновића пријављен јер 5. септембра ове године око 21.20. Маскирани нападачи пресрели су Бореновића прије уласка у зграду и пошприцали бибер спрејом.

Бранислав Бореновић - 06092025

Хроника

Бореновић о нападу: Видио сам паркиран аутомобил, није било удараца

Нападачи су побјегли аутомобилом у којем их је чекао нападач.

Бањалучко тужилаштво кривично д‌јело је квалификовало као тјелесна повреда и то став 1 за који је запријећена казна до годину дана затвора.

