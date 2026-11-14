Божовић: Одлуку о искључењу Александре Пандуревић је требало донијети раније

Аутор:АТВ редакција
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Маринко Божовић из СДС-а најавио је да ће се успротивити жалби Александре Пандуревић на одлуку о њеном разрјешењу из Главног одбора странке, поручивши да је такав потез требало повући и раније.
Александра Пандуревић и још троје делегата из Бијељине искључени су из Главног одбора СДС, а одлуку је потписао Бранко Блануша, предсједник ове странке.
"Обавијештен сам да се Александра Пандуревић жалила Главном одбору СДС-а на одлуку предсједника СДС-а о стављању ван снаге одлуке о њеном именовању у Главни одбор. Желим јавно да изнесем свој став да ћу гласати против њене жалбе када се она нађе на дневном реду Главног одбора. Сматрам да су одредбе Статута СДС-а по овом питању јасне", каже Божовић.
Он подсјећа да Члан 40. Статута прописује да се предсједник, потпредсједници и чланови Главног одбора СДС-а разрјешавају на начин на који су и изабрани. Члан 38. јасно дефинише да Скупштина СДС-а бира највише 104 члана Главног одбора, док предсједник СДС-а именује највише 26 чланова.
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"Дакле, чланове Главног одбора које је именовао предсједник СДС-а није бирала Скупштина, нити је њихово именовање условљено накнадном потврдом Скупштине. Самим тим не постоји ни обавеза да Скупштина одлучује о престанку важења одлуке о њиховом именовању. У конкретном случају, одлуку о именовању донио је предсједник СДС-а, на основу овлашћења која произлазе из чланова 38. и 46. Статута. Зато сматрам да предсједник има право да стави ван снаге сопствену одлуку о именовању, без потребе да о томе одлучује Скупштина СДС-а", каже Божовић и наглашава да је ову одлуку требало донијети знатно раније.
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"Сматрам да би се тиме избјегао дио проблема који данас постоје у СДС-у. Наш народ добро зна да се змија, када је желиш “убити”, не удара у реп, већ право у главу. Будући да су о мени, првенствено од госпођице Пандуревић, али и других људи из странке, тако и од оних изван странке, прије свега господина Вукановића, у јавним наступима, телевизијским емисијама, на различитим порталима и друштвеним мрежама, као и путем ботовских профила, изнесене бројне неистине и лажи, у наредном периоду осврнућу се на све спорне тврдње са којима сам упознат, а које сам имао прилику да прочитам или чујем. То сам остао дужан, прије свега, својим пријатељима и свим добрим људима који ме познају, али и онима који ме лично не познају, а који су ми на посљедњим изборима указали повјерење и дали подршку", поручио је Божовић.
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