Аутор:АТВ редакција
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Министар унутрашњих послова Републике Српске Жељко Будимир истакао је да ресорно министарство данас, када обиљежава славу Аранђеловдан, скупља снагу да се и у тешким временима бори са великим промјенама на свим плановима, па тако и у области борбе против криминалитета.
Будимир је честитао Аранђеловдан припадницима МУП-а, али и Србима чија је то породична слава.
"Архангел Михаил је неко коме се молимо, зато што је он архистратег небеске војске, те који се, као и МУП и Полиција Републике Српске, бори против зла. То је та граница између добра и зла, која је повучена и на небу и на земљи", рекао је Будимир новинарима, преноси "Срна".
Након литургије поводом Аранђеловдана, славе МУП-а, и парастоса погинулим полицајцима у Спомен-цркви Светог архангела Михаила у Центру за обуку у Залужанима Будимир је истакао да је то прилика и да се оживи сјећање на страдале припаднике Министарства.
"МУП се данас присјећа и својих страдалих припадника, њих 782 који су страдали као припадници посебних јединица Полиције, Специјалне бригаде и 39 припадника који су од 1996. до 2026. године страдали вршећи службену дужност", рекао је Будимир.
Литургији су присуствовали предсједник Републике Српске Саво Минић, изасланик предсједника Народне скупштине Републике Српске Драган Дакић, директор Полиције Српске Синиша Кострешевић, те остале званице из јавног, политичког и друштвеног живота Српске.
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