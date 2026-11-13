Будимир: Патриотизам и професионализам кључни за рад у МУП-у

Аутор:АТВ редакција
Коментари:1
Министар унутрашњих послова Републике Српске Жељко Будимир изјавио је Срни да је патриотизам у Републици Српској нужност, истичући да су патриотизам и професионализам кључне вриједности за припаднике полиције Српске.
Будимир је нагласио да су управо спој професионализма и патриотизма неопходни за очување поретка и опстанак српског народа у сложеној заједници као што је БиХ.
"Код младих генерација, од средњих школа, факултета, те младих припадника полиције, видим да је тај патриотизам јако добар, можда и бољи од моје генерације. Они боље осјећају шта је то Република Српска. За њих је Република Српска, заиста, завјет хероја", истакао је Будимир у подкасту Медијског система Републике Српске – СРНА.
Будимир је у подкасту навео и да су људи највећи ресурс Министарства унутрашњих послова (МУП), те да се тренутно дешава смјена генерација, јер одлазе припадници полиције који су је стварали од 1992. године, док на њихова мјеста долазе млади, што је процес који успјешно се одвија.
Он је Центар за обуку МУП-а у Залужанима оцијенио као један од стратешких ресурса МУП-а Републике Српске, наводећи да се његови капацитети континуирано унапређују и прилагођавају новим безбједносним изазовима.
Будимир је најавио изградњу алпинистичке куле и тактичког града, као и симулационе лабораторије за обуку у откривању производње синтетичких дроге с циљем борбе са највећим изазовима у тој области криминалитета.
Он је открио и да су једна од ствари које МУП Републике Српске тренутно набавља "боди камере" које се носе на видљивом дијелу униформе и снимају простор испред полицијског службеника.
Будимир је појаснио да ријеч о камери која ће, између осталог, да снима рад припадника МУП-а, на примјер, саобраћајне полиције или специјалних полицијских тимова како више не би било никаквих спекулација шта се дешавало током одређених рација или сличних акција.
Он је исткао да би наредне године МУП Републике Српске требало да буде додатно опремљено материјално-техничким средствима, укључујући и додатно коришћење дронова.
"То значи да ће свака полицијска управа и полицијска станица имати пилота дрона који ће дјеловати у одређеним случајевима као што су мигрантска криза или претраживање терена", додао је Будимир.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Република Српска
1 ч0
Република Српска
3 ч1
Република Српска
4 ч23
Република Српска
7 ч19
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму