Будимир: Радићемо на поправљању материјално техничких ресурса МУП-а

Извор:

РТРС

12.09.2025

12:36

Коментари:

0
Будимир: Радићемо на поправљању материјално техничких ресурса МУП-а
Фото: АТВ

Један од мојих специјални задатак биће поправљање материјално-техничких ресурса МУП-а. На томе ћу посебно да радим, река је Жељко Будимир, министар унутрашњих послова Републике Српске.

- У тим организационим плановима имам неку визију, пробаћемо то у првих сто дана да почнемо да реализујемо - нагласио је Будимир.

Будимир је подвукао да је МУП један велики организам.

marija-zaharova-030925

Свијет

Захарова: Курти уз прећутну сагласност ЕУ спроводи антисрпску политику

- Настављамо да радимо, поготово када је у питању међународна сарадња, на унапређењу те сарадње. Оно на чему ћу да радим у наредном периоду, јесте боља организација МУП - додао је Будимир.

Он је додао да ће у наредном периоду имати динамику која ће имати своју димензију.

- Све што је рађено у претходне три године, унаприједићемо уз једну нову динамику - закључио је Будимир.

Таг:

Жељко Будимир

