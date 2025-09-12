Будимир: Радићемо на поправљању материјално техничких ресурса МУП-а

Извор:
РТРС
12.09.2025
12:36
Коментари:0
Један од мојих специјални задатак биће поправљање материјално-техничких ресурса МУП-а. На томе ћу посебно да радим, река је Жељко Будимир, министар унутрашњих послова Републике Српске.
- У тим организационим плановима имам неку визију, пробаћемо то у првих сто дана да почнемо да реализујемо - нагласио је Будимир.
Будимир је подвукао да је МУП један велики организам.
Свијет
Захарова: Курти уз прећутну сагласност ЕУ спроводи антисрпску политику
- Настављамо да радимо, поготово када је у питању међународна сарадња, на унапређењу те сарадње. Оно на чему ћу да радим у наредном периоду, јесте боља организација МУП - додао је Будимир.
Он је додао да ће у наредном периоду имати динамику која ће имати своју димензију.
- Све што је рађено у претходне три године, унаприједићемо уз једну нову динамику - закључио је Будимир.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму